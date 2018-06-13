13 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 13 июня, исторические события и приметы этого дня
Все праздники 13 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня во многих странах мира отмечается Международный день распространения информации об альбинизме, который был установлен под эгидой ООН в 2014 году. Мероприятия в этот день призваны обратить внимание общественности на проблемы альбиносов.
В народе 13 июня отмечается день Еремея Распрягальника. Считалось, что к этому дню заканчивается сезон сева в полях, а потому пора распрягать лошадей и давать им отдых. Приметы дня:
В 1373 году был подписан старейший в мире действующий договор о союзе между Англией и Португалией.
В 1825 году – день рождения безопасной булавки.
Фото: 13 июня 1825 года изобрели безопасную булавку (pixabay.com/PDPics)
В 1892 году в Киеве пущен первый на Руси электрический трамвай.
В 1917 году состоялось провозглашение автономной Украины.
В 1983 году в США впервые поступил в продажу первый мобильный телефон "Dynatac 8000x" производства "Motorola".
В 1831 году – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
В 1874 году – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.
В 1940 году – Гойко Митич, югославский актер, режиссер, каскадер.
В 1943 году – Малкольм Макдауэлл, английский актер театра и кино.
В 1946 году – Игорь Старыгин, советский актер театра и кино.
В 1958 году – Сергей Маковецкий, советский актер театра и кино.
В 323 году до н.э. – Александр Македонский, македонский царь и полководец.
В 1986 году – Бенни Гудмен, американский джазовый кларнетист, "король свинга".
В 1986 году – Дин Рид, американский киноактер и певец.
В 1996 году – Александр Иванов, советский поэт-пародист, ведущий "Вокруг смеха".
Сегодня именины празднуют: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.
Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)