На 13:00 явка на местных выборах почти 11%, - ЦИК

Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)

В Украине на втором туре местных выборов явка на 13:00 составила 10,78%. Самая большая явка - в Украинке.

Об этом сообщает Центризбирком.

На 13:00 бюллетени получили 170 569 человек. Больше всего - в Украинке Киевской области, где на тот момент на выборах городского главы проголосовали 15,38%. Пассивнее всех голосовали в Сумах - 6,92% избирателей посетили участки.

Напомним, сегодня второй тур проходит на выборах мэров в Каменце-Подольском, Краматорске, Луцке, Одессе, Сумах, Украинке и Херсоне.

Отметим, что в Одессе в день голосования на местных выборах сообщили о заминировании здания, в котором находится избирательная комиссия. Полиция проверяет информацию.

Напомним, что в Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.