ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек

Новина українською →
Афганистан, Суббота 04 сентября 2021 03:41
Из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек Фото: из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мужчина работал в службе безопасности, осуществлявшей охрану британского посольства. Он рассказал, что для того, чтобы покинуть Афганистан, ему пришлось простоять в аэропорту шесть дней и удалось улететь из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов. Сейчас он вместе с семьей отбывает карантин в одном из отелей Лондона.

Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана. Некоторые получают сообщения с угрозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Великобритания Афганистан Кабул
NEWS
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин