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Более 120 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света

Нью-Йорк, Пятница 07 августа 2020 16:10
Более 120 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света
Фото: Манхэттен (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сбой в электросети произошел на Манхэттене

В Нью-Йорке из-за сбоя на электросети без света осталась большая часть Манхэттена. Проблемы с электроснабжением возникли в более 120 тысяч жителей Манхэттена.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным главной энергетической компании города Con Edison, перебои с электроснабжением возникли после 5:00 утра, а уже в 6:30 без света остались по меньшей мере 123 808 пользователей. Среди них и те, которые остались без электричества после урагана "Исаиас".

Отключение произошло в районах Верхний Вест-Сайд, Гарлем и Верхний Ист-Сайд. По состоянию на сейчас поставки электроэнергии в эти районы возобновлены.

Также от отключения света пострадал городской метрополитен. Из-за перебоев задерживаются поезда, и не работают станции.

Напомним, ураган "Исаиас" достиг американского побережья 4 августа; первыми ураган накрыл жилые кварталы Оушн-Айл-Бич на территории штата Северная Каролина.

Жертвами урагана уже стали не менее 4 человек; один несчастный случай произошел в Нью-Йорке.

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