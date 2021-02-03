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12 энергоблоков государственных и частных ТЭС находятся на аварийном ремонте, - "Укрэнерго"

Киев, Среда 03 февраля 2021 17:32
12 энергоблоков государственных и частных ТЭС находятся на аварийном ремонте, - "Укрэнерго"
Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Четверть энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" 3 февраля находятся на аварийном ремонте. Также не могут нести нагрузку еще несколько энергоблоков частных компаний "Донбассэнерго" и ДТЭК.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Всего из 23 энергоблоков государственной компании "Центрэнерго" на середину дня 3 февраля в работе находится только 8,5 блоков. Все станции "Центрэнерго" несут нагрузку 1659 МВт при установленной мощности 7665 МВт, то есть работают чуть больше, чем на 21%.

"Донбассэнерго" работает одним блоком из двух на Славянской ТЭС. Еще в январе на энергоблоке №7 произошла авария, ремонтные работы займут от 60 до 70 суток.

На аварийных ремонтах находятся также несколько блоков ТЭС компании"«ДТЭК Энерго". ъВчера аварийно остановились сразу два энергоблока Кураховской ТЭС и Запорожской, но для балансировки системы и покрытия недостачи досрочно был выведен из ремонта блок 10 Криворожской ТЭС и дополнительно запущены 3 энергоблока Добротворской и Бурштынской ТЭС.

В пресс-службе сообщили, что станции компании последние несколько месяц работают на предельно максимальной мощности для обеспечения потребностей энергосистемы.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредило о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

По данным Минэнерго, государственные ТЭС остались без угля из-за повышенной нагрузки осенью 2020 года, которую тепловая генерация вынуждена была нести из-за срыва ремонтной кампании "Энергоатома".

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