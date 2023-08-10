В 10 км від Ужгорода було зафіксовано землетрус

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали в 10 кілометрах від міста Ужгород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного центру спеціального контролю.

Спеціалісти з'ясували, що епіцентр землетрусу знаходився за 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області та залягав на глибині 5 км. Підземні поштовхи було зафіксувано о 10:36.

Вчені класифікували землетрус як невідчутний.

Фото: скріншот

Землетруси в Україні

На початку червня землетрус магнітудою 3,7 бала стався за 26 кілометрів на південний схід від Полтави.

А 26 травня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала, він стався у Решетилівському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.