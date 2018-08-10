10 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (facebook.com/autoplus1)

10 августа отмечается важный экологический праздник - Международный день биодизеля. Подробнее обо всех знаковых событиях дня в истории, народных праздниках и приметах - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 10 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

10 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня отмечается Международный день биодизеля, посвященный экологически чистому топливу. Дата праздника выбрана в честь события, которое произошло в 1883 году. Именно 10 августа того года состоялась демонстрация первого двигателя, в качестве топлива для которого было использовано арахисовое масло.

В народе 10 августа чествуются Прохоры-Пармены. В этот день праздновали кузнецы, а еще крестьяне выкапывали луковицы тюльпанов, срывали созревшие груши, собирали урожай молодой картошки и готовили из нее блюда.

Главная примета дня: любые торговые отношения в этот день не получатся.

Фото: 10 августа собирают урожай груш (pixabay.com/Free-Photos)

10 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 70 году был разрушен Второй Иерусалимский Храм римской армией.

В 1519 году Фернандо Магеллан отплыл в Первое кругосветное плавание.

В 1793 в Париже Лувр впервые стал национальным художественным музеем.

В 1985 году певец Майкл Джексон приобрел все права на песни "Битлз" за 47,5 миллиона долларов.

10 августа: в этот день родились

В 1865 году – Александр Глазунов, русский композитор, дирижер.

В 1905 году – Кларенс Джон Лафлин, видный американский фотограф-сюрреалист.

В 1928 году – Эдди Фишер, американский актер, певец.

В 1929 году – Олег Стриженов, советский актер театра и кино.

В 1940 году – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино.

В 1945 году – Александр Адабашьян, видный советский актер, режиссер, художник, сценарист.

В 1960 году – Антонио Бандерас, испанский киноактер и режиссер.

Фото: 10 августа родился Антонио Бандерас (facebook.com/AntonioBanderas)

10 августа: в этот день умерли

В 1907 году – Марко Вовчок, известная украинская поэтесса, писательница, переводчик.

В 1946 году – Леон Гомон, французский предприниматель, основоположник мирового кинематографа.

В 1988 году – Платон Воронько, украинский советский поэт.

В 2001 году – Станислав Ростоцкий, известный советский кинорежиссер.

В 2006 году – Степан Олексенко, украинский актер театра и кино.

Именинники 10 августа

Сегодня свои именины празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.

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Видео: РБК-Украина