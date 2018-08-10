10 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

10 августа отмечается важный экологический праздник - Международный день биодизеля. Подробнее обо всех знаковых событиях дня в истории, народных праздниках и приметах - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 10 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Сегодня отмечается Международный день биодизеля, посвященный экологически чистому топливу. Дата праздника выбрана в честь события, которое произошло в 1883 году. Именно 10 августа того года состоялась демонстрация первого двигателя, в качестве топлива для которого было использовано арахисовое масло.
В народе 10 августа чествуются Прохоры-Пармены. В этот день праздновали кузнецы, а еще крестьяне выкапывали луковицы тюльпанов, срывали созревшие груши, собирали урожай молодой картошки и готовили из нее блюда.
Главная примета дня: любые торговые отношения в этот день не получатся.
Фото: 10 августа собирают урожай груш (pixabay.com/Free-Photos)
В 70 году был разрушен Второй Иерусалимский Храм римской армией.
В 1519 году Фернандо Магеллан отплыл в Первое кругосветное плавание.
В 1793 в Париже Лувр впервые стал национальным художественным музеем.
В 1985 году певец Майкл Джексон приобрел все права на песни "Битлз" за 47,5 миллиона долларов.
В 1865 году – Александр Глазунов, русский композитор, дирижер.
В 1905 году – Кларенс Джон Лафлин, видный американский фотограф-сюрреалист.
В 1928 году – Эдди Фишер, американский актер, певец.
В 1929 году – Олег Стриженов, советский актер театра и кино.
В 1940 году – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино.
В 1945 году – Александр Адабашьян, видный советский актер, режиссер, художник, сценарист.
В 1960 году – Антонио Бандерас, испанский киноактер и режиссер.
Фото: 10 августа родился Антонио Бандерас (facebook.com/AntonioBanderas)
В 1907 году – Марко Вовчок, известная украинская поэтесса, писательница, переводчик.
В 1946 году – Леон Гомон, французский предприниматель, основоположник мирового кинематографа.
В 1988 году – Платон Воронько, украинский советский поэт.
В 2001 году – Станислав Ростоцкий, известный советский кинорежиссер.
В 2006 году – Степан Олексенко, украинский актер театра и кино.
Сегодня свои именины празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.
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Видео: РБК-Украина