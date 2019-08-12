​В Киеве мужчина ранил ножом арендатора квартиры

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Задержанному грозит до восьми лет заключения

В Киеве мужчина во время драки ранил ножем в живот арендатора квартиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.

Как сообщается, после драки мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

"В Днепровское управление полиции обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что ножом ранил своего товарища в квартире на улице Алмаатинской", - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, за несколько часов до трагедии в квартире было застолье, во время которого между хозяином дома и 40-летним квартирантом возник конфликт, переросший в драку с применением ножа.

56-летнего киевлянина, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализировали.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет заключения.

Фото: улики (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2017 года в немецком Эггеленфельде (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев убили гражданина Украины. 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Украинец получил настолько тяжелые травмы, что умер еще в общежитии до приезда медиков.