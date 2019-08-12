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​В Киеве мужчина ранил ножом арендатора квартиры

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 18:56
​В Киеве мужчина ранил ножом арендатора квартиры
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Задержанному грозит до восьми лет заключения

В Киеве мужчина во время драки ранил ножем в живот арендатора квартиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы. 

Как сообщается, после драки мужчина сам позвонил в полицию  и сообщил о случившемся. 

"В Днепровское управление полиции обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что ножом ранил своего товарища в квартире на улице Алмаатинской", - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, за несколько часов до трагедии в квартире было застолье, во время которого между хозяином дома и 40-летним квартирантом возник конфликт, переросший в драку с применением ножа. 

56-летнего киевлянина, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализировали.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет заключения.

 

Фото: улики (kyiv.npu.gov.ua)

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