ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

‚Суд взял под стражу экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 18:41
‚Суд взял под стражу экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина Фото: Роман Дудин, экс-начальник СБУ в Харьковской области kharkivoda.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Суд избрал меру пресечения для бывшего руководителя управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Отмечается, что по материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений службы.

По подозрению в государственной измене и дезертирстве ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября стало известно о задержании Дудина в одной из западных областей Украины.

Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал на защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично".

Как сообщило Государственное бюро расследований, после 24 февраля 2022 года Дудин умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. Также установлен факт самовольного оставления им места службы.

По данным Obozrevatel, Дудин отказался выполнять приказ перейти в подчинение командующего группировкой войск "Харьков" - начальника штаба обороны Харькова и хотел руководить обороной области сам.

По информации издания, беглец вернулся в Харьков только в марте, когда ситуация несколько стабилизировалась.

СБУ также установило, что Дудин совершил "многоэтапные действия", направленные на отстранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков ГБР
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян