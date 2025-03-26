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“Сталевий фронт” Ахметова почав виробництво захисту для БТР Stryker

Середа 26 березня 2025 10:51
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“Сталевий фронт” Ахметова почав виробництво захисту для БТР Stryker Фото: “Сталевий фронт” Ахметова почав виробництво захисту для БТР Stryker (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

"Метінвест" в межах ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" розпочав серійне виробництво захисних екранів для бронетранспортерів Stryker, які перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвест".

Захисні конструкції, створені "Метінвестом", мають підвищити стійкість бронетехніки до атак дронів-камікадзе, що стали ключовою загрозою на сучасному полі бою.

За словами Олександра Мироненка, операційного директора групи "Метінвест", нові захисні екрани є результатом тісної співпраці з українськими військовими та інженерами.

“Сталевий фронт” Ахметова почав виробництво захисту для БТР Stryker

"Stryker – це високотехнологічна броньована машина, однак у сучасній війні навіть найкраща техніка потребує додаткового захисту. Ми розробили рішення, яке збільшує шанси на виживання екіпажу під час атаки FPV-дронів, і вже розпочали серійне виробництво таких систем", – зазначив Мироненко.

Американські бронетранспортери Stryker, що надійшли до ЗСУ в межах військової допомоги від Сполучених Штатів, відзначаються високою мобільністю та розвиненою електронною системою управління. Водночас їхня уразливість до дронів змусила українських інженерів терміново розробити та встановити додатковий захист.

"Сталевий фронт" вже має досвід створення аналогічних систем для танків Abrams, Leopard, а також бронетранспортерів M113 та Bradley. Аналітики зазначають, що їхні захисні решітки в реальних бойових умовах показали високу ефективність, імовірно, саме тому було ухвалене рішення поширити цю практику й на Stryker.

“Сталевий фронт” Ахметова почав виробництво захисту для БТР Stryker

Очікується, що перші модернізовані Stryker із захисними решітками будуть випробувані у бойових умовах уже найближчим часом.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" – це ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, спрямована на допомогу Силам Оборони.

Раніше повідомлялось, що "Метінвест" у рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова розпочав виробництво спеціальних сталевих екранів для бронетранспортерів.

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Метінвест БТР
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