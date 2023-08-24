«Мавка. Лісова пісня» онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра

24 серпня в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV відбулася національна ексклюзивна прем’єра найочікуванішого українського анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». МАВКА онлайн на SWEET.TV ― це легальний контент у відмінній якості і без реклами.

Здобутки МАВКИ: неймовірний успіх у цифрах і відгуках

«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом та найкасовішим анімаційним релізом України за часів Незалежності. Більш того, за касовими зборами в Україні вона обійшла світового анімаційного лідера ― «Крижане серце 2». Що там анімаційні стрічки, МАВКА у перший вікенд залишила позаду навіть «Аватара 2»: квитків на вітчизняну анімацію було продано на 30,5 тисяч більше, ніж на довгоочікуваний блокбастер.

Лише перший вікенд приніс 24,9 млн грн. На батьківщині касові збори за 25+ тижнів прокату склали 154 млн грн. Це понад 1,230 млн проданих квитків.

Права на кінотеатральний прокат анімаційного фільму придбали понад 80 країн, серед яких Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія та Ірландія, Німеччина, Норвегія, регіон MENA (арабські країни) і країни Латинської Америки! А в Україні права показу на онлайн-платформах належать SWEET.TV!

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МАВКА: народження берегині

Мавка ― самобутній і сильний жіночий образ. Вона добра, лагідна, відкрита душею, але коли постає питання про захист своєї домівки, в її очах палає вогонь боротьби. Цей образ поєднує у собі містичність давніх українських легенд, персоніфікацію непереможного кохання, сміливість бути собою та вільність духу.

Над «оживленням» Мавки працювало три відомі особистості. Свої рухи, грацію, пластику героїня отримала раніше за голос. У 2019 році стало відомо про залучення до проєкту прими-балерини Катерини Кухар, яка виконує партію Мавки у балеті «Лісова пісня» в Національній опері. І лише в 2022 творці повідомили, що Берегиня Лісу буде розмовляти голосом актриси Наталки Денисенко. А Христину Соловій можна назвати голосом серця Мавки, адже ті неймовірні композиції, що ми почуємо в мультфільмі, ― то промовляння серця, найщиріші емоції, які торкаються душі кожного.

Декілька цікавинок. Очі Мавки змінюють колір залежно від настрою. А руни на її тілі ― справжні давньоукраїнські символи із сакральним значенням. Деякі з них втілюють чотири стихії, деякі — родючість, а деякі — початок нового життя. Колір волосся героїні також змінюється в залежності від пори року.

Важлива місія: це має торкнутися кожного

Щоб змалювати красу українського лісу, творці вирушили в експедицію разом з консультантами WWF-Україна. Але вони отримали суперечливі враження. З одного боку ― неймовірна місцевість Карпат і Полісся надихає на створення містичних історій. З іншого ― вони побачили масштаби вирубки наших лісів. Те, що колись було лісом, перетворилося на залисини, а неконтрольований видобуток бурштину порушив фауну регіону. WWF-Україна надала список творцям, як змінився регіон за роки незалежності, що ми втратили. Тому у мультфільмі, окрім магічних істот, є тварини з Червоної книги України. І від нас залежить, чи стануть вони з часом теж міфологічними, чи завдяки спільним зусиллям вдасться відновити їхню популяцію.

Щоб привернути увагу до екокатастрофи, творці разом з WWF-Україна запустили проєкт «Врятуємо рись», у рамках якого проходив збір коштів на дослідження ореолів проживання євразійської рисі на Поліссі.

Вмикайте ексклюзивно на SWEET.TV МАВКУ онлайн у відмінній якості і без реклами. Відкриваймо містичний світ Мавки, душу лісу, красу України разом.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV ― всесвіт телебачення і кіно для українців

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV з перших днів поклав на себе місію ― популяризувати український контент. Через українські фільми і анімацію глядач дізнається більше про Україну, в серцях загорається вогонь цікавості. Фільми можуть спонукати перечитати книгу, дізнатися більше про історію. Отже, це не розваги, це шлях до національного самопізнання. І на SWEET.TV є все для цього:

Українська колекція. Наразі на SWEET.TV доступні сотні українських стрічок: від фільмів, що були зняті в перші роки незалежності, до найсучасніших.

Кіно про героїв. Фільми про видатних особистостей мають свою велику і вдячну аудиторію. Стрічки про Бандеру, Шухевича, Шевченка, Короля Данила, Івана Чорноуса, про прикордонників Луганської області, екопоселенця, що став снайпером, та інших героїв минулого і сьогодення доступні для перегляду на SWEET.TV.

Документальні проєкти. В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є проєкти, які відкривають глибинний світ української культури. Весільні обряди, таємниці міфології, літературна спадщина, мовні скарби. Такий контент допомагає назавжди відокремити себе від московії, пишатися власною історією, самобутньою, унікальною.

Українське телебачення. На SWEET.TV більше 260+ каналів. Серед яких окреме місце займають національні і регіональні. Новини, пізнавальні шоу легко дивитися онлайн не лише на телевізорі, а й на телефоні та комп’ютері.

Підключити SWEET.TV може кожен українець. До того ж перші 7 днів користування сервісом будуть абсолютно безкоштовні, навіть картку не треба приєднувати онлайн кінотеатрі.

Дивіться українське. Відчувайте українське. Любіть українське. Разом зі SWEET.TV.