“Киевоблгаз Сбыт”: 9 тыс. жителей Киевской области могут управлять запасом газа онлайн

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

9 тыс. жителей Киевской области приобрели газ во время акции "Твоя энергонезависимость"

Более 9 тыс. жителей Киевской области, которые приобрели газ во время акции "Твоя энергонезависимость", получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн. Эти клиенты “Киевоблгаз Сбыта” зарезервировали на зиму более 13 млн куб.м, что является наибольшим показателем среди всех областей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, условиями акции предусмотрено: если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене. В таком случае потребленный газ оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется. Теперь возможности расширились, и клиент “Киевоблгаз Сбыта” может самостоятельно выбрать тот вариант, который ему, исходя из определенных причин, удобнее.

"Теперь потребитель может выбирать сам использовать газ по акционной цене или по установленной на общих условиях ПСО. Однако, есть потребители, которые хотят использовать акционный газ, несмотря на то, что его цена немного выше. Поэтому именно для них была создана такая возможность”, - рассказывает директор ООО “Киевоблгаз Сбыт” Денис Смоляков.

Для этого в "Личном кабинете" на 104.ua нужно оформить заявку. Подавать заявки следует до последнего дня текущего месяца потребления. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в контакт-центр по тел: (044) 36-46-104 (08:00 до 20:00, без выходных).

Если потребитель использует газ из газового запаса, уплаченного во время акции, то ему за такой месяц необходимо будет оплатить исключительно стоимость доставки такого объема газа. Счет за доставку покупатель получит на свой почтовый адрес, а пользователи "Личного кабинета" смогут самостоятельно сформировать себе соответствующий счет.

Тем участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки можно найти на официальном сайте общества.

Акционная цена газа составляет 5,99 грн за куб.м без учета доставки. Использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года.