ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Жертва автозагара": в сети раскритиковали новый образ Седоковой

Lite » Звезды 30.10.2018 - 09:47
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчики сравнили певицу с Рианной, Кардашьян и даже трансвеститом

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о своем новом романе, поделилась с поклонниками снимком в новом образе. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram. 

На ней Анна предстала в образе из своего нового клипа "Шантарам", который снимает Алан Бадоев - с красными волосами и бронзовой кожей. Седокова дополнила лук узкими солнцезащитиными очками и массивными украшениями.

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ СедоковойФото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Сегодня я увидела клип на "Шантарам", ни одной правки. Ни одного сомнения. Ни одного сожаления. Готовьтесь. Это будет резонансно", - подписала певица снимок.

Однако многие подписчики звезды негативно отнеслись к новому образу Седоковой. Они назвали его ужасным и неудачным и сравнили артистку с Рианной и Ким Кардашьян, а также назвали ее "жертвой автозагара".

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

&quot;Жертва автозагара&quot;: в сети раскритиковали новый образ Седоковой

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова опубликовала видео в своем Instagram видео о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

Кстати, Анна Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Анна Седоковапевецобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь