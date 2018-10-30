"Жертва автозагара": в сети раскритиковали новый образ Седоковой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчики сравнили певицу с Рианной, Кардашьян и даже трансвеститом

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о своем новом романе, поделилась с поклонниками снимком в новом образе. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На ней Анна предстала в образе из своего нового клипа "Шантарам", который снимает Алан Бадоев - с красными волосами и бронзовой кожей. Седокова дополнила лук узкими солнцезащитиными очками и массивными украшениями.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Сегодня я увидела клип на "Шантарам", ни одной правки. Ни одного сомнения. Ни одного сожаления. Готовьтесь. Это будет резонансно", - подписала певица снимок.

Однако многие подписчики звезды негативно отнеслись к новому образу Седоковой. Они назвали его ужасным и неудачным и сравнили артистку с Рианной и Ким Кардашьян, а также назвали ее "жертвой автозагара".

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова опубликовала видео в своем Instagram видео о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

Кстати, Анна Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

Видео: РБК-Украина