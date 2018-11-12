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"Жестко или справедливо?": Зеленский нашел способ борьбы с коррупцией

Lite » Звезды 12.11.2018 - 15:29

Видео: YouTube/Студия Квартал 95

В преддверии выборов и выхода новой части "Слуги народа" студия "Квартал 95" выпустила ролик с обращением "президента" Украины. 

"Наконец мы лишились коррупции, лишились круговой поруки и принципа "рука руку моет". Исчезли такие явления как рукоприкладство, и кнопкодавление. Это все - наша общая победа, к которой каждый из нас приложил свою руку", - обратился Зеленский к депутатам.

Они, в свою очередь, зааплодировали обрубленными руками.

"Следующее, что мы победим - это ложь и популизм. Вот это и есть тот самый "языковой вопрос", который нам нужно решить", - добавил Владимир Зеленский.

Украинцы в соцсетях восторглись роликом.

"Депутаты не воруют, они честно берут чужие деньги за чужой спиной. По смыслу первые ворюги﻿", - написал один из юзеров.

"Они ногами брать начнут, потом зубами и т. д." - поддержала Ольга Климкина.

"Творческих успехов!" - пожелал Зеленскому один из пользователей.

&quot;Жестко или справедливо?&quot;: Зеленский нашел способ борьбы с коррупциейСкриншот комментариев (YouTube/Студия квартал 95)

Напомним, ранее украинский комик Зеленский запустил новый флешмоб на тему перевода песни из "Слуги народа".

Дополним, пользователи соцсетей активно обсуждают билборды с надписью "Президент - слуга народа". Украинцы заметили намек на Зеленского. 

Видео: РБК-Украина

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