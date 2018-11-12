"Жестко или справедливо?": Зеленский нашел способ борьбы с коррупцией

Видео: YouTube/Студия Квартал 95
В преддверии выборов и выхода новой части "Слуги народа" студия "Квартал 95" выпустила ролик с обращением "президента" Украины.
"Наконец мы лишились коррупции, лишились круговой поруки и принципа "рука руку моет". Исчезли такие явления как рукоприкладство, и кнопкодавление. Это все - наша общая победа, к которой каждый из нас приложил свою руку", - обратился Зеленский к депутатам.
Они, в свою очередь, зааплодировали обрубленными руками.
"Следующее, что мы победим - это ложь и популизм. Вот это и есть тот самый "языковой вопрос", который нам нужно решить", - добавил Владимир Зеленский.
Украинцы в соцсетях восторглись роликом.
"Депутаты не воруют, они честно берут чужие деньги за чужой спиной. По смыслу первые ворюги", - написал один из юзеров.
"Они ногами брать начнут, потом зубами и т. д." - поддержала Ольга Климкина.
"Творческих успехов!" - пожелал Зеленскому один из пользователей.
Скриншот комментариев (YouTube/Студия квартал 95)
Напомним, ранее украинский комик Зеленский запустил новый флешмоб на тему перевода песни из "Слуги народа".
Дополним, пользователи соцсетей активно обсуждают билборды с надписью "Президент - слуга народа". Украинцы заметили намек на Зеленского.
Видео: РБК-Украина