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"Юра, держи себя в руках": Горбунов засветился в объятиях золотого состава "ВИА Гры"

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 09:52
"Юра, держи себя в руках": Горбунов засветился в объятиях золотого состава "ВИА Гры"
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Алена Винницкая и Надежда Мейхер выступили в четвертьфинале Танцев со звездами

В воскресенье, 10 ноября состоялся 12-й выпуск шоу Танцы со звездами 2019 - четвертьфинал проекта. По его результатам паркет покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов, которые набрали наименьшую поддержку зрителей. Отметим, что при этом судьи самое малое количество баллов отдали Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару - их два номера в сумме набрали 59 баллов. В этом эфире пары танцевали под живое исполнение украинских звезд - среди них был и первый, "золотой состав" группы "ВИА Гра" - Алена Винницкая и Надежда Мейхер.

Ведущий шоу Юрий Горбунов не упустил возможности сделать селфи в объятиях артисток, которым гордо поделился на своей странице в Instagram. На снимке Мейхер лучезарно улыбается, а Винницкая посылает на камеру поцелуй.

"Перший, легендарний, золотий склад групи Віа гра! Браво Надя! Браво Альона!" - прокомментировал Горбунов.

&quot;Юра, держи себя в руках&quot;: Горбунов засветился в объятиях золотого состава &quot;ВИА Гры&quot;

Надежда Мейхер, Юрий Горбунов и Алена Винницкая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях подписчики ностальгируют по былым временам, когда "ВИА Гра" только набирала популярность, а также в шутку советуют Юрию не увлекаться и держать себя в руках, ведь дома его ждут жена и сын.

  • Дуже класно заспівали
  • Девчонки,так держать! Вы красивые,вы классные! Юра,держи себя в руках! Дома жена и дети!
  • Моя самая любимая и настоящая группа Виа гра!
  • А де Брежнева ?
  • От, котяра
  • Обліпили Горбунова, капец йому дома буде, шукайте нового ведучого
  • Юрий, Юрий. А где Катерина?
  • Лучший состав!!!! Не то что сейчас!
  • Коли вони примирилися ?))

&quot;Юра, держи себя в руках&quot;: Горбунов засветился в объятиях золотого состава &quot;ВИА Гры&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что Надежда Мейхер и сладкоголосая Алена Винницкая исполнили хит "Я не вернусь", который записали в 2001 году. Под него Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко станцевали танго.

(YouTube/Танці з зірками)

Напомним, Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком Иваном на велосипеде.

Ранее Юрий Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк на съемках телевизионной программы "Хто проти блондинок". Горбунов показал фотографии, на которых он в пижаме и халате позирует с длинноногой Никитюк. При этом на одном фото он держит телеведущую за ногу.

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Новости Украины ВИА ГраЮрий ГорбуновТанцы со звездами
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