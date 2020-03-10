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YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 11:52
YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии
MARUV во время получения награды YUNA-2020 (фото: пресс-служба)

Статуэтку за «Лучший электронный хит» забрала MARUV

9 марта в Киеве состоялось торжественное награждение победителей в первых четырех номинациях Национальной музыкальной премии YUNA 2020. В категории «Лучший хип-хоп хит» победил дуэт alyona alyona и Alina Pash с композицией «Падло». Статуэтку за «Лучший электронный хит» забрала MARUV за трек «Siren Song». В номинации «Другой формат», которая была введена оргкомитетом в 2019 году, победила певица ЛУНА. А статуэтку «Лучший менеджмент артиста» вручили MONATIK Corporation. Имена победителей в остальных 13 категориях будет объявлено 24 марта в киевском Дворце «Украина».

«YUNA в очередной раз разрушила миф о том, что победители премии это каждый год "на манеже одни и те же", – прокомментировал Павел Шилько, генеральный продюсер премии. – В трех из четырех номинаций победители получили статуэтки впервые. Ни alyona alyona, ни ЛУНА, ни MONATIK Corporation никогда еще не побеждали на YUNA».

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

MARUV

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Ирина Монатик

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Ольга Лаптева и Фагот

Традиционно ответственным за проведение голосования и подсчет голосов стал гарант честности премии и многолетний партнер престижной музыкальной награды Grammy – компания Deloitte Ukraine. Во время награждения Директор департамента аудита Deloitte в Украине Маргарита Поступаева передала конверты с именами победителей оргкомитету YUNA. Объявили первых лауреатов 2020 года и вручили награды генеральный продюсер премии Павел Шилько, обладатель награды «За особые достижения в музыке» Фагот, директор по развитию премии Игорь Панасов, ведущая NRJ Маша Виноградова, маркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь, генеральный директор Plastics Ukraine Иренеуш Дерек и соучредитель и региональный директор ORBI Group Давид Хаджишвили.

Гостями награждения стали номинанты премии, артисты, селебрити и эксперты премии: MARUV, MOZGI, YUKO, LAUD, KHAYAT, DILEMMA, Morphom, MOTANKA, SINOPTIK, Фагот (ТНМК), Ирина Федишин, Маша Виноградова, Ирина Монатик, Алина Шуфрич, Андрей Бескровный, Morris и другие.

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

KHAYAT

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

LAUD

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Morris

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

YUKO

YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Роман Мединский и Павел Шилько

Напомним, девятая церемония вручения премии YUNA 2020 состоится 24 марта во Дворце «Украина». Организаторы уже рассказали, что среди артистов, чьи выступления зрители увидят на церемонии, – MONATIK, MELOVIN, MARUV, дуэт Alina Pash & Krut и Артем Пивоваров. А ведущим церемонии станет шоумен Владимир Остапчук.

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