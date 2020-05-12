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Выглядит круто! Бременная Джамала внезапно сменила цвет волос

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 10:56
Выглядит круто! Бременная Джамала внезапно сменила цвет волос
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица часто экспериментирует с волосами

Джамала может похвастаться не только умением ярко и оригинально одеваться, но роскошными волосами – блестящие, идеально ровные локоны с роскошным темным и глубоким подтоном давно стали одним из элементов ее узнаваемого имиджа. Поклонники неоднократно просили певицу рассказать об уходе за локонами, и вот она, наконец, решила приоткрыть завесу тайны и даже сделать признание. Беременная звезда сообщила, что она немного осветлилась.

Она опубликовала фото ярком оранжевом платье насыщенного оттенка, а талию подчеркнула поясом. Судя по отсутствию животика, снимки были сделанные еще до беременности.

"В силу профессии я часто экспериментирую с волосами - накручиваю, выпрямляю, заплетаю косички, делаю прически. И, конечно же, сушу феном. Все это непростое испытание для волос! Стараюсь беречь волосы, ухаживаю за ними. Салонные процедуры делаю очень редко. У меня нет какой-то определенной системы, в зависимости от ситуации. Может, раз или два в полгода. Недавно проэкспериментировала - чуть-чуть осветлилась. Мне нравится! Главное, чтобы все эксперименты обходились без травмы для волос", - считает певица.

Выглядит круто! Бременная Джамала внезапно сменила цвет волос

Выглядит круто! Бременная Джамала внезапно сменила цвет волос

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оценили образ певицы и посчитали, что перемены во внешности ей пошли только на пользу.

  • Вам очень идет платье! Очень яркая
  • А можно узнать, чем красите волосы? Что за цвет? Он великолепен
  • Сияют аки стекло
  • Jamala, у Вас шикарне волосся, це одна з Ваших фішок
  • Вы очень красивая
  • Джамала просто клас
  • Вот сейчас у Вас ваш цвет и небольшое осветление выглядит бомбически круто!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала показала эксклюзивные фото с мамой из семейного архива.

Теги Новости Украины Джамала
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