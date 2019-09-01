"Всегда страшно": Регина Тодоренко заговорила о переменах в жизни

Телеведущая также поразила поклонников своей суперсилой
Регина Тодоренко тесно общается со своими поклонниками и часто снабжает подписчиков мощными мотивационными постами, которые затрагивают самые актуальные проблемы. Например, недавно она призвала фанов не откладывать ничего на завтра, а действовать сегодня и сейчас. Теперь же телеведущая решила поговорить о пользе перемен, которые часто пугают и настораживают.
Звезда считает, что любые изменения обстоятельств – это проверка на стойкость и огромныйстимул для развития и совершенствования.
"Когда в жизни происходят перемены, стоит ли их бояться?!?!? В Японии считается проклятьем фраза "чтоб ты жил во времена перемен". Я же считаю, что все новое на пользу. Это очередной раз дает возможность задуматься, а так ли ты крут, как считаешь, и также дает стимул развиваться, а не стоять на месте. Все новое всегда страшно и неисследованно, а наш мозг не терпит определенности и всячески пытается компенсировать и оправдать непонимание происходящего. Как только отпускаешь нажитые годами предрассудки, все получается", - заверила Регина.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Вдохновляющий текст она снабдила не менее мотивационным фото. Телеведущая в образе total white, состоящем из майки на тонких бретелях и юбке с высокой талией и поясом, "поднимает" тяжелую штангу над головой. Ее красноречивая мимика говорит о том, что дается это девушке весьма непросто.
Пост Регины взбудоражил ее поклонников. Одних больше заинтересовала физическая подготовка девушки, другие же поблагодарили за напутствие.
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Ранее Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых и долгих отношений.