"Все должно быть по‑настоящему": Олег Винник о планах на Новый год

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист признался, что из-за своей популярности не может сам ходить за подарками

Известный украинский артист, обладатель премий M1 Music Awards 2018 и "Золотая жар-птица 2018" как лучший певец года Олег Винник украсил обложку журнала "Телескоп" и рассказал о планах на празднование Нового года, а также "тайне" своего имени.

Отметим, что он возглавляет рейтинг украинских артистов, информацию о которых пользователи Googlе запрашивают чаще всего. Как оказалось, чаще всего люди интересуются: откуда взялся Олег Винник, сколько ему на самом деле лет, каких женщин любит, как тренируется и какой диеты придерживается.

В преддверии Нового года не меньший интерес у пользователей вызывает вопрос, как певец отметит праздник. Как признался Винник, он любит живую елку, а вот сходить за подарками самостоятельно у него не получается - слишком уж он узнаваем.

"Мне очень нравится запах хвои и мандаринов, с этими ароматами у меня ассоциируется Новый год. Не понимаю, как можно ставить пластмассовую елку, которая целый год пылится где‑то на чердаке. Все должно быть по‑настоящему. Подарки сам приобретать не могу. Придумываю, что купить, и отправляю "гонца". Мне даже в обычный магазин за продуктами сходить нереально. Обратная сторона популярности: то, что несколько лет назад мог легко себе позволить, сейчас уже не получается. Вообще люблю, когда под елкой много подарков. Но в этом году елки не будет, потому что в новогоднюю ночь предстоит работать. Только если в автобусе елочку с собой возить решим", - отмечает исполнитель.

Фото: пресс-служба артиста

Кроме того, среди распространенных запросов - "тайна имени" артиста. Оказывается, когда он работал в Германии, Олегу пришлось взять сценический псевдоним, так как иностранцы никак не могли правильно произнести его имя.

"Никакого секрета нет — так родители назвали. Единственный псевдоним у меня был в Германии — OLEGG. Когда я получал заграничный паспорт, в конце имени стояла английская буква H. И немцы никак не могли произнести правильно: получалось либо Оле, либо Олех. Но это же совсем не то. А вот имя Oleg с буквой G в конце более‑менее знают в Европе. Хотя на телевидении, случалось, меня все равно неправильно озвучивали. И один знакомый мне сказал: "Ну что у тебя с именем? Поставь вторую G в конце, чтобы было четко и ясно, что ты Olegg". Так и появился этот псевдоним", - рассказал Винник.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Напомним, Олег Винник рассказал, что сделал впервые в жизни. "Интересный опыт", - резюмировал он.

Мы также рассказывали о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола. По словам артиста, у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

Кстати, любимец украинской публики певец Олег Винник решил кардинально сменить образ и поэтому на съемках грандиозного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" появился в неожиданном костюме. Он отметил, что красный цвет – это цвет успеха, богатства и денег и таким костюмом Олег Винник решил задобрить символ 2019 года – желтую свинку.

Видео: РБК-Украина