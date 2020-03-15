"Время и Стекло" высказались о ревности, взаимной симпатии и отношениях с продюсерами

Фото: Время и Стекло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисты озвучили настоящую причину распада коллектива

Группа "Время и Стекло" на днях ошарашила и огорчила поклонников заявлением – на пике популярности дуэт прекратил свое существование. Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний полны новых идей и оптимистично смотрят в будущее. О том, почему коллектив распался, был ли у артистов роман и как их вторые половинки относились к тесному общению исполнителей, звезды рассказали в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

"Мы просто выросли", - заявила Надя. "Если я и Надя художники, то за 10 лет мы написали картину под названием "Время и Стекло". Дальше есть картины, которые мы тоже хотим написать", - признается Алексей.

Исполнители назвали распад группы "крутым шагом вперед" и уверяют, что впереди у них новые свершения.

Фото: Время и Стекло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

За 10 лет имидж артистов радикально изменился. Надя и Позитив признались, что при просмотре архивных материалов, им очень смешно. Певица также решилась на признание - она не всегда была довольна решениями продюсеров, но не решалась высказаться об этом открыто.

"Когда мы начинали, наши продюсеры тоже становились продюсерами, мы становились только артистами. Например, если мне что-то не нравилось, я даже не могла это сказать, было сложно сказать. Вот когда нам было по 20-22 года – многовато макияжа. Возможно, хотели, чтобы я выглядела немного взрослее. Но сейчас мы все поняли, что не надо этого делать, надо эту молодость тянуть и кайфовать от нее", – призналась певица.

Фото: Время и Стекло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Алексей рассказал, была ли между ним и Надей симпатия: "Это было до существования группы, когда впервые познакомились, у нас была симпатия, которая никуда не переросла".

Артист признался, что поначалу его жена ревновала к партнерше по дуэту. "Это было к Наде и достаточно длительный период времени. Но это можно понять, потому что мы начали проводить время друг с другом, а не со своими вторыми половинками", - с пониманием отнесся он к реакции жены Анны Завгородней.

"Он святой человек. Я бы хотела научиться его мудрости. Я бы его придушили, если бы он вел себя так в клипах!" - высказалась Надя о своем муже Владимире Дантесе.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Ранее Надя Дорофеева показала стильный весенний спортивный лук и поделилась мощной мотивацией.