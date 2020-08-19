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Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно призналась в любви Дэвиду Бекхэму

Среда 19 августа 2020 17:27
Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно призналась в любви Дэвиду Бекхэму
Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Lite

Звезда растрогала поклонников

Виктория Бекхэм, которая всегда любила семейные посты, в последнее время стала особенно сентиментальной. Она признается в чувствах всем детям, радуется скорой женитьбе старшего из них, а также не забывает о своем любимом супруге – экс-футболисте и бизнесмене Дэвиде Бекхэме.

Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно призналась в любви Дэвиду Бекхэму

Виктория показала новое фото с мужем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад Виктория запостила новое фото, на котором они позируют вдвоем, нежно обнявшись. 46-летняя Виктория одета в белые мини-шорты с черным ремнем и свободного кроя голубую блузу. Таким образом, вечно молодая икона стиля продемонстрировала свои стройные загорелые ноги, вызвав бурю эмоций у фолловеров. Над макияжем и укладкой она также постаралась, сделав свой образ просто безупречным. 45-летний Дэвид надел молочного оттенка футболку, а также черные брюки. Выглядят они оба счастливыми и умиротворенными. «Целую, Дэвид. Я люблю тебя», – таким было ее послание ее любимому мужу.

Сеть просто взорвалась комментариями, в которых пару назвали примером для подражания и просто наиболее вдохновляющей семьей. «Восхитительные вы оба… Эти ноги!», «Пожалуйста, ради любви… Будьте вместе всегда… И боритесь за это во что бы то ни стало», «Прекрасна», «Сильная пара! Прекрасно», «Прекрасное фото», «Одна из самых красивых пар», «Что за волшебное фото», «О-о-о, вы так красивы вместе», «Очень милое фото»…

Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно призналась в любви Дэвиду Бекхэму

Виктория и Дэвид все так же влюблены (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пара отправилась в Грецию, чтобы отдохнуть от насыщенных событиями последних месяцев. Напомним, не так давно мир облетела новость, что бренд Виктории на грани банкротства. Тому способствовал и всемирный кризис в связи с карантином, и другие причины. Супруги были вынуждены взять огромный кредит, чтобы спасти детище дизайнера. Сейчас, по всей видимости, дела стали налаживаться. К слову, чтобы распиарить вещи из новой коллекции в сети, Виктория часто демонстрирует их в своем блоге.

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