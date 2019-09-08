Вика из НеАнгелов в радужном бикини устроила яркую фотосессию с единорогом

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица наслаждается отдыхом на шикарных Мальдивах

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха решила сбежать от наступившей осени и отправилась на отдых на экзотические острова. Девушка наслаждается потрясающими видами и ласковым морем на Мальдивах и с удовольствием делится в сети красочными снимками. Похоже, что артистка взяла с собой целую коллекцию купальников, ведь каждый день она публикует фото в новом!

Что ж, с такой фигурой, как у Вики, грех этого не делать - певица может похвастаться точеными изгибами и упругим прессом. На свежих кадрах она продемонстрировала новое бикини - на этот раз красочной радужной расцветки. Загорелая красотка с маской для плавания на голове устроила веселую и красочную фотосессию с большим надувным единорогом.

Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)

Артистка позировала в самых разных позах - стоя рядом с игрушкой, сидя на нем и, конечно же, лежа. Судя по счастливой улыбке Виктории, она явно отлично повеселилась в процессе съемки.

Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)

"Я считаю, что у всех классных девочек должны быть такие фото", - отметила Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры наперебой восхищаются шикарной фигурой исполнительницы, а также яркими кадрами и ее эффектным купальником.

Фоточка, а на ней красоточка, очень красиво

Супер

Яркая, загоревшая и стройная красотка. Облака тоже нереальные!!!! Все супер)

Потому что нельзя быть на свете красивой такой

Офигенные

Вика какая у вас фигура классная !!!! И вообще вы очень классная и позитивная дама !!!

Ваааааау

Фигура очень красивая. И Вика тоже.!!!!!

Шикарна....

Боже какая красавица

Тело обалдеть!))) Я представляю сколько труда в него вложено. Респект

Красивое сочетание красивого купальника с не менее красивым загаром

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов в бикини взволновала аппетитными формами на горячем фото, а также показала своего "соседа", который обосновался на территории ее отеля на Мальдивах.

Ранее Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости - солистку поп-группы даже “перепутали” с невестой.