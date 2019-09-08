Вика из НеАнгелов в радужном бикини устроила яркую фотосессию с единорогом

Певица наслаждается отдыхом на шикарных Мальдивах
Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха решила сбежать от наступившей осени и отправилась на отдых на экзотические острова. Девушка наслаждается потрясающими видами и ласковым морем на Мальдивах и с удовольствием делится в сети красочными снимками. Похоже, что артистка взяла с собой целую коллекцию купальников, ведь каждый день она публикует фото в новом!
Что ж, с такой фигурой, как у Вики, грех этого не делать - певица может похвастаться точеными изгибами и упругим прессом. На свежих кадрах она продемонстрировала новое бикини - на этот раз красочной радужной расцветки. Загорелая красотка с маской для плавания на голове устроила веселую и красочную фотосессию с большим надувным единорогом.
Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)
Артистка позировала в самых разных позах - стоя рядом с игрушкой, сидя на нем и, конечно же, лежа. Судя по счастливой улыбке Виктории, она явно отлично повеселилась в процессе съемки.
Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)
"Я считаю, что у всех классных девочек должны быть такие фото", - отметила Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха на Мальдивах (instagram.com/vikanablack)
Фолловеры наперебой восхищаются шикарной фигурой исполнительницы, а также яркими кадрами и ее эффектным купальником.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, Вика из НеАнгелов в бикини взволновала аппетитными формами на горячем фото, а также показала своего "соседа", который обосновался на территории ее отеля на Мальдивах.
Ранее Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости - солистку поп-группы даже “перепутали” с невестой.