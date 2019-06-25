В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

Только вот дочка Фреймут Злата отдыхает в Греции
Ольга Фреймут также пополнила ряды отдыхающих звезд, поспешил поделиться со своими поклонниками приятным моментом. При этом украинская телеведущая не отправилась на заграничные курорты, а отдала предпочтение отдыху в Украине.
Так, на своей instagram-страничке Фреймут показала парочку ярких фото. Телеведущая отметила, что с родными отправилась отдыхать в Карпаты. Ольга поспешила опубликовать красочный снимок на фоне гор, огромных сосен. Ведущая позирует в белоснежной рубашке, на голове красуется веночек из полевых цветов. Сама же Фреймут сидит на широком зеленом поле, усеянном клевером.
"Мы всей семьей в Карпатах. А где вы отдыхаете?" – подписала яркое фото Фреймут, обратившись к поклонникам.
Ольга Фреймут на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/freimutolia)
Также в разделе сториз Ольга опубликовала еще один снимок. На этот раз – с дочкой на руках. Однако мама и дочка не смотрят в кадр, а любуются сочными пейзажами. Отметим, что на снимке Фреймут позирует с самой младшенькой дочкой – Евдокией, которой 28 июня исполнится 2 года.
Ольга Фреймут с дочкой Евдокией (фото: instagram.com/freimutolia)
Кстати, среди прочих под фото Фреймут также есть и комментарий ее старшей дочки – Златы Митчелл. Выяснилось, что 13-летняя Злата отдыхает на данный момент в Греции. Девочка также показала несколько фото с отдыха на своей instagram-страничке. К примеру, Злата уже посетила остров Санторини, которй отличается своей архитектурой – подавляющее большинство зданий на острове окрашены в белый цвет, а крыши – в голубой.
Злата Митчел на отдыхе в Греции (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
Поклонники же Фреймут оставили свои отзывы:
Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia
Ранее Ольга Фреймут показала стильный фотосет с младшей сестрой и рассказала об отношениях в семье.
Кстати, Ольга Фреймут продемонстрировала элегантность и откровенность на одном снимке.