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В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 16:26
В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Только вот дочка Фреймут Злата отдыхает в Греции

Ольга Фреймут также пополнила ряды отдыхающих звезд, поспешил поделиться со своими поклонниками приятным моментом. При этом украинская телеведущая не отправилась на заграничные курорты, а отдала предпочтение отдыху в Украине.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут показала парочку ярких фото. Телеведущая отметила, что с родными отправилась отдыхать в Карпаты. Ольга поспешила опубликовать красочный снимок на фоне гор, огромных сосен. Ведущая позирует в белоснежной рубашке, на голове красуется веночек из полевых цветов. Сама же Фреймут сидит на широком зеленом поле, усеянном клевером.

"Мы всей семьей в Карпатах. А где вы отдыхаете?" – подписала яркое фото Фреймут, обратившись к поклонникам.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/freimutolia)

Также в разделе сториз Ольга опубликовала еще один снимок. На этот раз – с дочкой на руках. Однако мама и дочка не смотрят в кадр, а любуются сочными пейзажами. Отметим, что на снимке Фреймут позирует с самой младшенькой дочкой – Евдокией, которой 28 июня исполнится 2 года.

В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

Ольга Фреймут с дочкой Евдокией (фото: instagram.com/freimutolia)

Кстати, среди прочих под фото Фреймут также есть и комментарий ее старшей дочки – Златы Митчелл. Выяснилось, что 13-летняя Злата отдыхает на данный момент в Греции. Девочка также показала несколько фото с отдыха на своей instagram-страничке. К примеру, Злата уже посетила остров Санторини, которй отличается своей архитектурой – подавляющее большинство зданий на острове окрашены в белый цвет, а крыши – в голубой.

В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

Злата Митчел на отдыхе в Греции (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Поклонники же Фреймут оставили свои отзывы:

  • "Оля, вы как наполнились счастьем любви, даже еще красивее стали. Невероятно"
  • "Украиночка"
  • "Очень красиво, приятного отдыха"
  • "Как я хочу туда! Хорошего отдыха"
  • "Невероятное фото"

В венке и с дочкой на руках: Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Ранее Ольга Фреймут показала стильный фотосет с младшей сестрой и рассказала об отношениях в семье.

Кстати, Ольга Фреймут продемонстрировала элегантность и откровенность на одном снимке.

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Новости Украины Ольга Фреймуттелеведущая
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