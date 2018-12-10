"Ведьма": Ольга Сумская восхитила внешним видом на съемках клипа

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники поражены тем, как молодо выглядит актриса

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая стала героиней книги, восхитила пользователей сети своим нестареющим и цветущим внешним видом. Звезда поделилась на своей странице в Instagram новым снимками, которые, судя по всему, были сделаны на съемках нового клипа певицы Ольги Горбачевой.

На них артистка запечатлена вместе с участницами группы НеАнгелы Славой и Викторией. Все знаменитости при этом с ярким макияжем и красивыми прическами.

Фото: (instagram.com/olgasumska)

"Новый клип Ольги Горбачевой "Лучшая в мире". В цветнике вместе с @babaslavka @vikanablack", - написала Сумская.

Фото: (instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети восхитились красотой всех трех женщин и отметили, что они выглядят как сестры.

"Красотки все", "Прикольная группа вышла", "Ольга, вы шикарная женщина", "Шикарные дивы", - пишут в комментариях к публикации.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Слава Каминская также опубликовала совместный снимок с актрисой на своей странице.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Вот расскажите мне. Каааак???? Как можно так выглядеть @olgasumska ??" - поинтересовалась певица.

В комментариях многие подписчики отметили,что, вероятно, Ольга Сумская "ведьма", поскольку выглядит действительно просто потрясающе.

"Она ведьма", "Сестры?", "Красивые, женственные, роскошные", - отметили фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

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Видео: РБК-Украина