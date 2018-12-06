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Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой

Lite » Звезды 06.12.2018 - 07:25
Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой
Валентина Хомайко. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Украинская телеведущая родила сына 5 декабря

Ведущая программы "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко родила четвертого ребенка.

Как сообщает ТСН со ссылкой на супруга звезды Андрея Онистрата, это произошло 5 декабря.

В Instagram-сториз Валентина выложила короткое видео, где показала новорожденного и указала роддом "Лелека".

"Сыночек", - сопроводила свой пост 36-летняя Хомайко.

Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамойСкриншот: instagram.com/valentinakhamaiko

Отметим, что Валентина и Андрей уже воспитывают троих детей: Соломию (9 лет), Мирославу (5 лет) и Михаила (5 лет).

В одном из интервью Хамайко рассказывала, что старается максимально загружать детей, чтобы они не сидели без дела.

"Они все невероятно энергичные, все индивидуалисты, нет такого, что кто-то отстает. И я максимально стараюсь их загрузить: акробатика, теннис, футбол… Потом будет школа, они станут перед выбором, но им будет из чего выбирать", - рассказывала ведущая.

Напомним, ранее мы писали, что Регина Тодоренко впервые стала мамой.

А Тарабарова поделилась ощущениями от материнства.

Відео: (video.rbc.ua)

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