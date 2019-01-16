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"В застиранной пижаме": Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 16:30
"В застиранной пижаме": Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой
Фото: Соня Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Известный фотограф проигнорировала бестактные вопросы подписчиков и предложила поговорить на другую тему

Комментаторы в аккаунте Сони Плакидюк, известного фешн-фотографа и судьи Топ-модель по-украински, вступили в ожесточенную словесную баталию, которую спровоцировало фото знаменитости. Под объемным пуховиком юзерам померещился округлившиеся животик звездного фотографа, и некоторые из подписчиков без стеснения указали на этот факт.

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Фото: Снимок, который вызвал у подписчиков разные догадки (instagram.com/moi_sofism)

 

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Скриншот: Комментарии к посту Сони Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

"На этом фото, кажется что беременная";

"Думаю вы беременна, с чем спешу поздравить. Или пуховик неудачный. Но все равно вы красотка";

"Вы случайно не беременна, или это праздничный Оливье?", - спросили они у звезды.

На что Соня поспешила ответить хейтерам и бестактным особам и предложила обсудить тему "некрасивости" в общем.

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Фото: Соня Плакидюк предложила подписчицам поговорить откровенно (instagram.com/moi_sofism)

"Пока под предыдущим постом ведутся кровавые бои на тему моего мифического уродства, под ручку с бестактными вопросами о возможном "чуде", хочу поинтересоваться у вас, бабоньки, шо ж вы так смертельно боитесь показаться кому-либо некрасивыми? Может, лучше, поговорим на эту тему, а? - предложила Плакидюк своим подписчицам.

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Фото: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой, что очень ценят ее фанаты (instagram.com/moi_sofism)

О себе она написала, что не боится показаться некрасивой и предпочитает оставаться разнообразной, но всегда быть собой.

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Фото: Соня Плакидюк предпочитает быть разной (instagram.com/moi_sofism)

"Я вот могу быть всякой (жирной/худой, накрашенной/ненакрашенной, разодетой в агент провокатор /в застиранной пижаме, могу пахнуть борщем и салом, а могу лимиткой Том Форда за много денег) и у меня нет с этим проблем, а у вас?" - откровенно призналась фешен-фотограф.

&quot;В застиранной пижаме&quot;: Соня Плакидюк не боится показаться некрасивой

Фото: Подписчики согласились с высказыванием кумира о красоте (instagram.com/moi_sofism)

Недавно мы писали об интригующем фото, которое Соня Плакидюк разместила у себя на страничке в соцсетях. На нем "засветились" Маша Ефросинина, Анна Гресь и сама Соня, назвав себя новой ВИА-грой.

Кроме того, узнайте почему Алла Костромичева нарушила свои новогодние обещания.

А также, почему Соня Плакидюк до сих пор откладывает свадьбу с Ричардом Горном.

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