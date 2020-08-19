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Устраиваю маленькие скандалы: жена Холостяка-9 раскрыла правду об их отношениях

Среда 19 августа 2020 16:34
Устраиваю маленькие скандалы: жена Холостяка-9 раскрыла правду об их отношениях
Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Даша развеяла миф о том, что они с Никитой идеальная пара

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова еще в мае официально расписались и стали мужем и женой, а в августе пара сыграла роскошную свадьбу в Киеве на берегу Днепра. Сейчас молодожены улетели в свадебное путешествие в Турцию, где наслаждаются морем, солнцем и друг другом.

Даша периодически делится в сети кадрами с медового месяца и общается с поклонниками на разные темы. Так, девушка выложила фото за столиком кафе и решила опровергнуть популярное мнение о том, что они с Никитой - идеальная пара и никогда не ссорятся.

Устраиваю маленькие скандалы: жена Холостяка-9 раскрыла правду об их отношениях

Даша Квиткова наслаждается медовым месяцем с любимым (фото: instagram.com/kvittkova)

По словам Квитковой, между ними бывает всякое.

"Очень часто в директе читаю о том, что мы идеальная пара. Мне тут же хочется развеять этот «миф». Идеальных людей нет и мы не исключение. У нас так же есть проблемы, ссоры, так же есть взлёты и падения. Я, бушующая кровь, устраиваю иногда Никите маленькие скандалы. До битья посуды не доходит, но я могу перестать надолго разговаривать или гордо уходить в закат. Никита бывает супер упрямым или резким, сам того не замечая.

Мы обычная пара, у которой есть свои заскоки. Просто мы все ссоры оставляем при себе, никому о них не рассказываем и не выносим. Решаем глобальные проблемы сами, в кругу нашей маленькой семьи. Вчера была максимально смешная история, когда я обиделась только потому, что на фото я получалась, не так, как было нарисовано у меня в голове. Девочки, ну вы понимаете. Ох, это ожидание и реальность. Мы быстро помирились, а потом только смеялись с этой ситуации, сидя в итальянском ресторане. Кстати, отель устроил нам мини свидание", - поделилась супруга Холостяка-9.

Устраиваю маленькие скандалы: жена Холостяка-9 раскрыла правду об их отношениях

Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили пышную свадьбу (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк-9 с женой рассекретили впечатляющую стоимость своей роскошной свадьбы.

Ранее Никита Добрынин рассказал о неожиданном сюрпризе для любимой.

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