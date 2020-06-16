ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский певец провел мастер-класс по прощанию с бывшей

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 17:55
Украинский певец провел мастер-класс по прощанию с бывшей
Sysuev (фото: пресс-служба певца)

Sysuev возвращается с новым видео "Best 4 U"

Sysuev презентует видео "Best 4 U". В нем он обратился к бывшей возлюбленной, благодаря которой научился многому в жизни и музыке.

Видео получилось действительно интересным. Идея и суть разрыва отношений удачно передаются символами, движениями, мимикой героев клипа, яркими переходами.

"Сложно прощаться с бывшей, с той девушкой, с которой ты был настолько счастливым. Еще сложнее расстаться, если в отношениях было много страсти и противоречивых эмоций. Очень рад этому видео, реализации всех идей. Мы все сделали в довольно необычной артхаусной манере. Главная героиня хочет найти в толпе своего единственного. Она пытается понять кто он через взгляд, через прикосновение. Однако все ее попытки напрасны и она объединяется с другими бывшими, растворяясь в темноте", - рассказывает Sysuev.

Sysuev - Best 4 U

Добавим, что экранизированный трек "Best 4 U" вошел в новый альбом "Mr. Worldwide", который Sysuev презентовал месяц назад.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины музыка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь