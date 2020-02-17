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Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 11:56
Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)
Влада Роговенко умудрилась сломать рук (фото: Новый канал)

По словам Влады Роговенко, она любит танцевать на столах

Травму получила экс-участница «Супермодели по-украински» Влада Роговенко, которая пришла изменить жизнь на еще одно реалити Нового канала – Від пацанки до панянки 4 сезон. Жизнь участницы модельного проекта не такая безоблачная, как может показаться. Вместо бесконечных показов, дефиле и позирований для модных глянцев – одиночество, алкоголь и наркотики. Чтобы вычеркнуть все это из своей жизни, финалистка «Супермодели по-украински» пришла в Школу леди. Но в первый же день на проекте, танцуя пьяной на столе, Влада Роговенко сломала руку.

– Я люблю танцевать на столах. И в каком бы состоянии ни была, никогда себе ничего не повредила, – объясняет участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Но на этот раз нас было много, и я не рассчитала – сделала шаг назад и упала на руку.

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

О том, что сломала конечность, Влада поняла не сразу – из-за огромного количества алкоголя боли она не почувствовала.

– Я говорила в «скорой», чтобы быстренько выравнивали руку, потому что мне нужно идти, – с улыбкой рассказывает «пацанка». – Начались выяснения. Врачи вызвали полицию. Потом приехала еще одна «скорая». В общем, обманули меня, сказав, что загипсуют и отпустят, а сами продержали два дня.

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сломала руку в первый же день проекта (фото)

Вернется ли Влада на проект после такой травмы? Смотрите 17 февраля в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!

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