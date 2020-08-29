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Твердо решила: жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына

Суббота 29 августа 2020 14:22
Твердо решила: жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Екатерина обсудила этот вопрос сразу после начала отношений с певцом

После смерти 21-летнего сына Павла в начале августа Виктор Павлик пытается справиться со страшной потерей, а рядом всегда находится его 26-летняя жена Екатерина Репяхова. Певец принял решение не отменять запланированные выступления и вместе с супругой сейчас находится в Одессе.

На своей страничке в Instagram Екатерина ранее призналась, что мечтает подарить мужу, и отметила, что просто хочет сделать его счастливым. А в разделе сториз своего аккаунта неожиданно заговорила о детях.

Девушка без макияжа и в простой майке выложила видео, в котором рассказала, что еще в 13 лет решила, что ее сына будут звать Михаил - Миша, ведь в ее жизни встречалось много хороших людей с таким именем. По словам Репяховой, когда она начала встречаться с Павликом, она сразу же спросила, не будет ли он против, и артист согласился.

Твердо решила: жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына

Екатерина Репяхова раскрыла имя будущего сына ( скриншот: instagram.com/repyahovakate)

Ранее Екатерина не раз говорила, что хочет подарить любимому двоих детей.

Кроме того, она опубликовала расслабленные кадры из кафе, на которых запечатлена вместе с собакой. Супруга певца отметила, что в будущем они обязательно обзаведутся своей.

"Вчера ко мне подошла собачка, а у меня уже столько радости. В будущем обязательно заведём", - поделилась Репяхова.

Твердо решила: жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сынаТвердо решила: жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына

Екатерина Репяхова хочет завести собаку ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала неожиданное признание о мечте для мужа.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, почему называет мужа Виктора Павлика по имени-отчеству.

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