"Три грации без гравитации": Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина продемонстрировала чудесный прыжок с подругами на даче

Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников чудесными семейными фотографиями. На этот раз телезвезда показала, как она отдыхает на даче с подругами и сыном. Снимок украинская знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram и подписала его очень оригинально.

"Александр и три грации без гравитации... ", - назвала Маша фото.

На снимке Ефросинина в тельняжке и спортивных брюках запечатлена в прыжке, от нее не отстают и ее подруги - Елена Примак и Виктория Лысенко. Умиляет эту фотографию маленький сын Маши - Александр, который не отстает от взрослых, ведь он тоже в полете.

Фото: Маша Ефросинина поделилась снимком с отдыха (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши с большой теплотой отреагировали на фотографию с летнего отдыха и сделали в комментариях массу комплиментов.

Все люди, улыбающиеся на фотографиях, невольно дарят свое хорошее настроение тем, кто смотрит на снимок. Спасибо за Вашу прекрасную фотографию, которая поднимает настроение.

Держи крепче, Саня, пока не улетели)

Очень замечательные!

До свидания, лето!

Фото - супер!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Как мы ранее писали, Маша Ефросинина поделилась уникальным фото с мужем, которое сделал ее сын Александр.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина позабавила сеть веселой историей о своих "ритуалах" пробуждения с утра.

Кстати, счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото.