ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Три грации без гравитации": Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 19:31
"Три грации без гравитации": Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина продемонстрировала чудесный прыжок с подругами на даче

Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников чудесными семейными фотографиями. На этот раз телезвезда показала, как она отдыхает на даче с подругами и сыном. Снимок украинская знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram и подписала его очень оригинально.

"Александр и три грации без гравитации... ", - назвала Маша фото.

На снимке Ефросинина в тельняжке и спортивных брюках запечатлена в прыжке, от нее не отстают и ее подруги - Елена Примак и Виктория Лысенко. Умиляет эту фотографию маленький сын Маши - Александр, который не отстает от взрослых, ведь он тоже в полете.

&quot;Три грации без гравитации&quot;: Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

Фото: Маша Ефросинина поделилась снимком с отдыха (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши с большой теплотой отреагировали на фотографию с летнего отдыха и сделали в комментариях массу комплиментов.

 

  • Все люди, улыбающиеся на фотографиях, невольно дарят свое хорошее настроение тем, кто смотрит на снимок. Спасибо за Вашу прекрасную фотографию, которая поднимает настроение.
  • Держи крепче, Саня, пока не улетели)
  • Очень замечательные!
  • До свидания, лето!
  • Фото - супер!

&quot;Три грации без гравитации&quot;: Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

&quot;Три грации без гравитации&quot;: Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Как мы ранее писали, Маша Ефросинина поделилась уникальным фото с мужем, которое сделал ее сын Александр.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина позабавила сеть веселой историей о своих "ритуалах" пробуждения с утра.

Кстати, счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото.

 

Голубая мечта: эффектная Маша Ефросинина научила справляться с мнением со стороны "Глазами сына": Маша Ефросинина умилила сеть действительно уникальным фото с мужем
Новости Украины Маша Ефросинина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь