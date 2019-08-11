"Три грации без гравитации": Маша Ефросинина умилила кадром семейного отдыха

Маша Ефросинина продемонстрировала чудесный прыжок с подругами на даче
Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников чудесными семейными фотографиями. На этот раз телезвезда показала, как она отдыхает на даче с подругами и сыном. Снимок украинская знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram и подписала его очень оригинально.
"Александр и три грации без гравитации... ", - назвала Маша фото.
На снимке Ефросинина в тельняжке и спортивных брюках запечатлена в прыжке, от нее не отстают и ее подруги - Елена Примак и Виктория Лысенко. Умиляет эту фотографию маленький сын Маши - Александр, который не отстает от взрослых, ведь он тоже в полете.
Фото: Маша Ефросинина поделилась снимком с отдыха (instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники Маши с большой теплотой отреагировали на фотографию с летнего отдыха и сделали в комментариях массу комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Как мы ранее писали, Маша Ефросинина поделилась уникальным фото с мужем, которое сделал ее сын Александр.
Напомним, что недавно Маша Ефросинина позабавила сеть веселой историей о своих "ритуалах" пробуждения с утра.
Кстати, счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото.