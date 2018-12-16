"Танцы со звездами": Иракли Макацария рассказал о тайной поддержке из Грузии

Виидео: Иракли Макацария об Екатерине Кухар (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский "холостяк" грузинского происхождения Иракли Макацария признался, что думает о судействе Екатерины Кухар на танцевальном проекте "Танцы со звездами", а также как его поддерживали в Грузии. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Екатерина строгая, но справедливая судья. Что тут сделаешь – наверно, ей просто нравились наши танцы. Все эти месяцы я чувствовал поддержку всего грузинского народа. Я искренне благодарен землякам за то, как они ярко болели за меня", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Макацария рассказал, что думает о выступлении Кухар в рамках его творческого вечера.

"Для меня большая честь, что Екатерина Кухар пригласила меня на этот вечер. Настоящая прима-балерина, гордость Украины. Она была на высоте. Без сомнения, мои оценки за это выступление – более чем отлично", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, ранее мы писали о том, что Иракли Макацария откровенно рассказал о личной жизни.

А также мы рассказывали о том, что Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты".