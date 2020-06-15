Такая же красивая? В сети появились фото Анджелины Джоли из обычной жизни

Анджелина Джоли (фото: elle.com)

Звезду сфотографировал ее сын

Анджелина Джоли – личность крайне скрытная. Звезда редко дает интервью и рассказывает о своей личной жизни. И уж тем более она не станет показывать свои фото. Исключение составляют редкие снимки, сделанные папарацци. А также выходы знаменитости на красные дорожки.

Тем интереснее поклонникам увидеть, какая же она в обычной жизни. И британская версия глянцевого издания Harper's Bazaar подарила фанатам такую возможность. Актриса предстала в объективе не кого-нибудь, а своего 11-летнего сына Нокса. Она позирует, сидя на ступеньках, своего особняка в Лос-Анджелесе. Одета звезда в свободное платье светлого оттенка. Макияж 45-летняя знаменитость делать не стала, ограничившись тоном, тушью и легким блеском. Выглядела она счастливой и сияющей.

Анджелина все так хороша (фото: instagram.com/bazaaruk)

В интервью звезда рассказала, что карантин провела с 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло, а также 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом. А также своими домашними любимцами: собаками, змеей, ящерицами, а также двумя кроликами.

«Как и большинство родителей, я стараюсь всегда оставаться спокойной, чтобы не давать детям повода тревожиться обо мне, ведь им и так хватает причин для переживаний», – поделилась голливудская актриса в интервью британской версии Harper's Bazaar.

Фото сделал сын актрисы (фото: instagram.com/bazaaruk)

Интересно, что в последнее время они с бывшим супругом стали намного больше общаться. Так, ради дня рождения Шайло, который отметили в конце мая, Анджелина и Брэд объединили усилия для проведения торжества. Вечеринка прошла в доме Питта, который находится недалеко от особняка Джоли.

«Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая», – откровенничала звезда. По словам Анджелины, актер сделал любимое блюдо своей малышки – пиццу, чтобы угодить ей. Не обошлось и без роскошного торта. А в подарок Шайло, которая увлекается фотографией, получила винтажную камеру Polaroid. Также Брэд создал альбом из ее лучших фото последних лет. Еще один сюрприз от звездного папы – серия уроков игры на гитаре.

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Автор: Lite