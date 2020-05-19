Светлана Тарабарова беременна во второй раз: нежные фото певицы

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова засыпала сеть нежными фото

Украинская певица Светлана Тарабарова необычным способом объявила о своей второй беременности – певица сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

На серии новых фото Тарабарова позирует в разных образах. На исполнительнице – белый брючный костюм, а также разные боди. При этом на снимках украинская певица держит палец у губ, словно призывая всех держать ее счастье в секрете.

Светлана подчеркнула, что самой красивой женщина становится именно в период беременности.

«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» – рассказала в своем Instagram TARABAROVA.

Певица также призвала девушек поддержать этот импровизированный флэшмоб «Никаких комплексов – ты самая красивая! Девочки, я знаю, что у многих из вас есть сказочные фото с животиком, поэтому выкладывайте их с хэштегом #найкрасивіша, и давайте наполним этот мир красотой, любовью и нежностью».

Отметим, что 29-летняя исполнительница уже воспитывает сыночка Ивана, который родился в сентябре 2018 года. Также у исполнительницы есть супруг – Алексей Бондарь, с которым она познакомилась в 2011 году в Одессе. Через 5 лет знакомства пара официально расписалась.

Светлана Тарабарова с сыном Ваней

Тем временем фолловеры певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

«Моя ріднуля, вітаю! Це краща новина! ЛЮБИМО», — пишет певица Наталка Карпа.

Це щастя! Ти супер!

Крутооооо!Поздравляем! Суперская новость! Очень за вас рада)

Аааа!!! Мы чувствовали это! Мы знали! Поздравляю вас! Это чудесная новость

Вауууу, вітаю Вас, щастя!

Вітаю))) А в животику мабуть доня)

Вау!!! Это просто здорово!!!

Мы счастливы, ещё когда смотрела клип и эфиры догадалась) СЧАСТЬЯ ВАМ, МЫ ВАС ЛЮБИМ

Яка ви красуня!

Автор: Юля Петрова