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Слишком мило! Виктория Бекхэм растопила сердца фанатов семейными фото с мужем и дочерью

Четверг 27 августа 2020 18:34
Слишком мило! Виктория Бекхэм растопила сердца фанатов семейными фото с мужем и дочерью
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Звезда постит все новые кадры с мужем и детьми

Виктория Бекхэм – верная жена и идеальная мама, которая не упускает возможности продемонстрировать миру свою любовь к семье. 46-летняя звезда практически ежедневно постит кадры с детьми, а также мужем – 45-летним Дэвидом Бекхэмом. В этот раз она буквально растопила сердца поклонников, сделав два подряд милых поста.

Слишком мило! Виктория Бекхэм растопила сердца фанатов семейными фото с мужем и дочерью

Виктория с дочерью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сначала она показала кадр с 9-летней дочерью Харер Севен. Икона стиля примерила черное мини-платье на тонких бретелях. А малышка – такое же, но белое. Счастливые мама и дочь делаю селфи в зеркале. Виктория при этом показывает в камеру знаковый жест Spice Girls – два пальца. «Поцелуи от Пош и бейби Пош», – сделала она трогательную подпись, имея в виду сценический псевдоним Posh Spice, который был у нее во времена участия в популярной группе.

К слову, дизайнеру до сих пор удается зарабатывать на Spice Girls, несмотря на то что она отказалась от гастролей воссоединившегося недавно герлз-бенда. Так, она получила от организаторов около миллиона фунтов стерлингов. Деньги Виктории заплатили за доход от рекламы, лицензионные соглашения и продаж товаров с логотипом группы. Так что звезде явно выгодно напоминать подписчикам о своем музыкальном прошлом.

Слишком мило! Виктория Бекхэм растопила сердца фанатов семейными фото с мужем и дочерьюДэвид Бекхэм и Сейдж (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Второй кадр она посвятила мужу. Любимого супруга она запечатлела вместе с их верным псом по кличке Сейдж. Дэвид держит домашнего любимца на руках, обнимая. «Счастливого Международного дня собак от Дэвида и Сейдж», – написала Виктория. «Это слишком мило», «Обожаю вашу семью», «Вы невероятные», – не утихают в ответ комментарии от преданных поклонников популярной четы.

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