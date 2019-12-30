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Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2019 - 18:28
Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерью
Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Звезда поздравила дочь с днем рождения

Николь Кидман обожает свою семью. Особенно часто 52-летняя актриса демонстрирует любовь к мужу, музыканту Киту Урбану. Так, недавно она опубликовала совместное фото, сделанное накануне Рождества. Пара трогательно поздравила всех поклонников с наступающими праздниками, пожелав счастья «от их семьи ко всем». А вот детей она показывает крайне редко.

Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерьюСлишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерьюНиколь с дочерью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Тем приятнее было поклонникам увидеть на странице своей любимицы архивные кадры с младшей дочерью Николь и Кита - Фэйт. 28 декабря девочка отметила 9-летие, и знаменитая мама решила выразить свои чувства с помощью соцсетей. На черно-белом фото Кидман держит малышку на руках. Выглядит она невероятно молодо и роскошно. Впрочем, звезде до сих пор удается удивлять своим цветущим внешним видом весь мир. На втором фото она показала праздничный пирог со свечами, на котором написано: «Счастливого 9-го дня рождения, Фэйт».

Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерьюНиколь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, у Николь есть двое детей от брака с Томом Крузом: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони, которых они усыновили. Дети сейчас живут в Англии и мало общаются со своей знаменитой мамой. Хотя в интервью она признается, что готова всегда принять их в своем доме и скучает по ним. Оба они увлекаются, как и их отец, сайентологией.

В браке с Китом, за которого она вышла в 2006-м году, родилось двое детей. Сандэй Роуз появилась на свет в 2008-м году. Девочку родила сама Николь. А вот Фэйт Маргарет была выношена суррогатной матерью.

Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерьюНиколь обожает свою семью (фото: instagram.com/nicolekidman)

«Это очень мило!», «Вы такие красивые», – не устают восхищаться фоловеры Кидман. «Восхитительны!», – не удержалась и давняя подруга Николь, легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл.

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