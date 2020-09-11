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Скоро свадьба? Брэд Питт рассказал, как видит совместное будущее с Николь Потуральски

Пятница 11 сентября 2020 19:32
Скоро свадьба? Брэд Питт рассказал, как видит совместное будущее с Николь Потуральски
Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: Lite

Отношения пары развиваются стремительно

Роман 56-летнего голливудского актера Брэда Питта и 27-летней немецкой модели Николь Потуральски стал главной темой для обсуждения мировых СМИ. Им удалось виртуозно скрывать отношения целых девять месяцев, но когда о них все же стало известно, пара не стала ничего отрицать. Теперь все пристально следят за развитием событий.

Скоро свадьба? Брэд Питт рассказал, как видит совместное будущее с Николь Потуральски

Брэд Питт не сбирается связывать себя узами брака (фото: instagram.com/brioni_official)

На днях стало известно, что Брэд Питт намерен сделать из своей девушки новую звезду Голливуда, уже подыскивая ей подходящие роли в кино. От Николь требуется только упорство в развитии актерских навыков. Следующий важный вопрос, который волнует фанатов по всему миру – собирается ли он жениться на молодой возлюбленной.

Как сообщает источник, приближенный к артисту, свадьба в планы голливудского сердцееда не входит. По разным причинам, одна из которых – горький опыт развода с экс-супругой Анджелиной Джоли. Еще одно препятствие на пути к семейному счастью пары – статус самой Потуральски, которая все еще замужем за немецким ресторатором. У них с супругом, который старше Николь на 41 год, есть общий сын. Так что девушка и сама не спешит менять свое положение.

Скоро свадьба? Брэд Питт рассказал, как видит совместное будущее с Николь ПотуральскиНиколь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)

К слову, сам муж Потурльски не имеет ничего против нового романа жены, желая ей только счастья. Единственное, что его смущает – это пристальное внимание со стороны мировой общественности. По слухам, именно супруг модели познакомил ее с Брэдом Питтом.

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