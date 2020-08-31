С женой Юлией Леус это будет первый общий ребенок
Популярный украинский шоумен Андрей Джеджула станет отцом во второй раз. Об этом сообщила супруга ведущего Юлия Леус, выложив в сети фото с заметно округлившимся животиком. Отметим, что девушка опубликовала кадр 29 августа - в день 45-летия Джеджулы.
На фото она позирует боком к камере в длинном облегающем черном платье, которое подчеркнуло ее беременный живот.
"Не прошло и 18 лет, как я опять негаданно, нежданно готовлюсь стать мамой", – написала Юлия.
Андрей Джеджула и его жена Юлия ожидают пополнения в семье (фото: instagram.com/yla__yla)
Одной из первых жену Джеджулы поздравила его бывшая возлюбленная, экс-"ВИА Гра" и участница Танцев со звездами Санта Димопулос, которая в 2008 году родила Андрею его первого ребенка — сына Даниэля.
"Юльчик! Поздравляю. Это счастье", – прокомментировала певица.
Андрей Джеджула регулярно видится с 11-летним сыном Даниэлем (фото: instagram.com/djedjula)
Другие подписчики также поспешили присоединиться к поздравлениям.
Скриншот комментариев
Напомним, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. На церемонии бракосочетания присутствовала и Санта Димопулос с их общим сыном Даниэлем.
Для Юлии это тоже будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь Ангелина, которой в июне исполнилось 18 лет.
У Юлии уже есть 18-летняя дочь от предыдущих отношений (фото: instagram.com/yla__yla)
Ранее Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа.