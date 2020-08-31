Андрей Джеджула с женой Юлией (фото: instagram.com/yla__yla)

С женой Юлией Леус это будет первый общий ребенок

Популярный украинский шоумен Андрей Джеджула станет отцом во второй раз. Об этом сообщила супруга ведущего Юлия Леус, выложив в сети фото с заметно округлившимся животиком. Отметим, что девушка опубликовала кадр 29 августа - в день 45-летия Джеджулы.

На фото она позирует боком к камере в длинном облегающем черном платье, которое подчеркнуло ее беременный живот.

"Не прошло и 18 лет, как я опять негаданно, нежданно готовлюсь стать мамой", – написала Юлия.

Андрей Джеджула и его жена Юлия ожидают пополнения в семье (фото: instagram.com/yla__yla)

Одной из первых жену Джеджулы поздравила его бывшая возлюбленная, экс-"ВИА Гра" и участница Танцев со звездами Санта Димопулос, которая в 2008 году родила Андрею его первого ребенка — сына Даниэля.



"Юльчик! Поздравляю. Это счастье", – прокомментировала певица.

Андрей Джеджула регулярно видится с 11-летним сыном Даниэлем (фото: instagram.com/djedjula)

Другие подписчики также поспешили присоединиться к поздравлениям.

Урааааааа здоровья и легкой беременности ! Очень красивая беременяшка

Офигеть поздравляю, Юльчик

Самое большое счастье в детках!!!

Ухты. Какое счатье. Юленька, мои поздравления

Поздравляю

@yla__yla Юлечка, какие Вы молодцы!) Мои поздравления!)

Вауууу! Поздравляю

Самое радостное событие, как проходит беременность, вспомнили эти ощущения?

Скриншот комментариев

Напомним, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. На церемонии бракосочетания присутствовала и Санта Димопулос с их общим сыном Даниэлем.



Для Юлии это тоже будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь Ангелина, которой в июне исполнилось 18 лет.

У Юлии уже есть 18-летняя дочь от предыдущих отношений (фото: instagram.com/yla__yla)

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