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"Сердце разрывается": Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

Lite » Звезды 19.10.2018 - 20:15
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Дети певицы долгое время не ходили в детский сад. Возвращение туда обернулось катастрофой

Вокалистка известного украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала фолловерам в своем Instagram, что возвращение в детский садик для ее деток после длительного перерыва превратилось в настоящую катастрофу.

&quot;Сердце разрывается&quot;: Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

 

Артистка опубликовала пост, в котором пояснила: "И вроде утром нормально собрались, не смотря на миллион отговорок, приехали и... Мама, не уходи… Сердце разрывается… Стоишь под дверью, как шпион, одним глазом подглядываешь в щелку и ждёшь, пока передумают идти домой". 

&quot;Сердце разрывается&quot;: Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

Фото: дети Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

А в качестве иллюстрации к публикации рыженькая из "НеАнгелов" добавила милое фото вместе с сыном Леонардом и дочерью Лаурой, сделанное по дороге в ненавистный малышами детский сад. Поклонники успокоили звездную маму, отметив в комментариях, что так бывает у многих и достаточно часто. У всех деток время от времени случаются такие "приступы нехотения". А еще фолловеры рассказали, что они делают в подобных ситуациях.

&quot;Сердце разрывается&quot;: Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

&quot;Сердце разрывается&quot;: Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Кстати, ранее Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми в Турции.

Еще мы писали о том, что Слава Каминская покорила модным образом.

А также рассказывали о том, что Слава Каминская объяснила свой уход из Танцов со звездами.

Видео: РБК-Украина

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