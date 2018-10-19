"Сердце разрывается": Слава Каминская рассказала о материнских переживаниях

Коллаж (РБК-Украина)

Дети певицы долгое время не ходили в детский сад. Возвращение туда обернулось катастрофой

Вокалистка известного украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала фолловерам в своем Instagram, что возвращение в детский садик для ее деток после длительного перерыва превратилось в настоящую катастрофу.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Артистка опубликовала пост, в котором пояснила: "И вроде утром нормально собрались, не смотря на миллион отговорок, приехали и... Мама, не уходи… Сердце разрывается… Стоишь под дверью, как шпион, одним глазом подглядываешь в щелку и ждёшь, пока передумают идти домой".

Фото: дети Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

А в качестве иллюстрации к публикации рыженькая из "НеАнгелов" добавила милое фото вместе с сыном Леонардом и дочерью Лаурой, сделанное по дороге в ненавистный малышами детский сад. Поклонники успокоили звездную маму, отметив в комментариях, что так бывает у многих и достаточно часто. У всех деток время от времени случаются такие "приступы нехотения". А еще фолловеры рассказали, что они делают в подобных ситуациях.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Кстати, ранее Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми в Турции.

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Видео: РБК-Украина