Семейная идиллия: Потап и Настя Каменских позабавили фото с медведем

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Парочка позировала на зеленой лужайке возле дома

Потап и Настя Каменских на днях вернулись после медового месяца, который провели в турецкой Анталии. На курорт и обратно молодожены прилетели на частном самолете, но наслаждались отдыхом всего неделю, а затем вернулись в Украину, ведь плотный гастрольный график заставил снова приступить к работе. Хоть артисты разлетелись по разным городам, но находились вдали друг от друга не долго. Впрочем, на свежем снимке в Instagram пара снова воссоединились.

Молодожены позируют на заднем дворе частного дома прямо на зеленой лужайке. Потап и Настя выглядят по-домашнему уютно – певица облачилась в спортивные шорты и свободную белую футболку, а Потап позирует с полотенцем на плечах и домашнем питомцем в руках. Но внимание поклонников привлек огромный красный медведь. Настя даже оперлась спиной об оригинальную скульптуру.

Снимок вызвал бурное обсуждение в сети. Подписчики Насти уже традиционно выразили радость от того, что пара решилась рассекретить свои отношения и официально их узаконила. Не обошли они вниманием и эффектного медведя, который стал изюминкой кадра.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Ребята, вы реально классные! Совет да Любовь!", "Очень красивая пара!", "Нарешті ви разом. Гарнюні", "Класная пара", "Дуже гарна пара, кохання вам ще більшого, ніж у вас є", "Вы супер!", "Самая лучшая семья", "Гармоничная пара! Счастья вам", "О, ви гарна пара і собачка на додачу. Красунчики - очей не відведеш!" - писали комментаторы.

К слову, романтическими фото пара радовала поклонников и во время свадебного путешествия. Молодожены то и дело публиковали счастливые кадры, сделанные то во время морской прогулки на яхте, то на пляже или пирсе.

Ранее Потап показал стильное фото в классическом костюме и рассказал о съемках нового клипа.