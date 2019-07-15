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Счастливая Маша Ефросинина показала яркое фото с отдыха на Ибице

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 22:34
Счастливая Маша Ефросинина показала яркое фото с отдыха на Ибице
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая отправилась на отдых на курортный испанский остров

Маша Ефросинина вырвалась в долгожданный отпуск и отправилась на солнечный испанский остров Ибица. Судя по коротким видео в сториз, ведущая уехала отдыхать с подругами и они явно отлично проводят время, дегустируя необычные блюда и напитки.

Также на своей странице в Instagram Маша показала, как выглядит ее утро на отдыхе. На красочном фото она стоит на террасе за диваном, на котором живописно разбросаны подушки в голубых тонах. Артистка запечатлена в белом халате и с собранными в хвост волосами. На ее лице нет макияжа, при этом она счастливо улыбается на камеру.

"#ибицкоеутро", - с юмором прокомментировала публикацию Ефросинина.

Счастливая Маша Ефросинина показала яркое фото с отдыха на Ибице

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей оценили ее чувство юмора и поспешили оставить свои отзывы под снимком.

  • Хорошее у вас утро
  • Ибическая красота
  • Показалось, что вы Мария на шпагате
  • Хештег на миллион! 
  • Заибицкое утро)))
  • Я бы сказала - неи*ическое себе какое утро! 
  • Так всё гармонично
  • Ох и хороша Маша!!!
  • Очень красиво 
  • Хорошей Ибицы
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем под Монатика в Одессе.

Ранее Маша Ефросинина умилила забавным видео с сыночком. На видео 4-летний Саша ест мороженое и рассказывает, что нужно употреблять его каждый день, чтобы быть сильным и стать полицейским.

Также Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке.

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Новости Украины Маша Ефросининаотдыхведущая
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