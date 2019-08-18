"Счастье в мелочах": Сергей Бабкин впечатлил расслабленным отдыхом на Сардинии

Фото: Сергей Бабкин (Instagram)

Сергей Бабкин восхитился солнечной Италией

Сергей Бабкин отправился на отдых вместе с семьей, включая малыша Елисея. Артист выбрал для этого солнечную Сардинию, которой он не устает восхищаться. В этот раз, певец опубликовал яркое и красочное фото, где показал кусочек итальянского рая. Снимок Сергей разместил в своем Instagram. По словам исполнителя, для него счастье в мелочах.

"Красота в мелочаХ. Сардиния прекрасна! Хожу и ежесекундно восхищаюсь!

Вот, например, такой снимок. Можно его увидеть и быстро пролистнуть, а можно зависнуть, разглядывая детали...Сразу бросается в глаза цвет этих чудных домиков. Такой себе настоящий, украинский домик. А дальше рассматриваем различные мелочи : цветочки в горшках, полотенечки, циферки домов, старую, ржавую тумбочку, открытую дверь на балконе, стол и стулья там же, сушку для белья, зеленую дорожку вдоль дома, узорчатую рубашку у мужчины на фото, соломенную шляпу, чашечку кофе в руках. Наверное, это утро, а может быть и день. Наверное, это хозяин дома, а может просто прохожий, а может украинский турист из Харькова по фамилии Бабкин. А кто заметил, что чашечка кофе под цвет коляски.Во как бывает. Счастье в мелочах", - вдохновенно написал артист.

Фото: Сергей Бабкин на Сардинии (instagram.com/babkin_official)

Поклонники Сергея в комментариях восхитились его поэтичностью и согласились, что счастье действительно заключается в мелочах.

Такое яркое сочное фото!!!Семейного счастья вам на отдыхе, и дома, и на гастролях!!!Восторгаюсь вашей семьей.

Красиво!.

Да, детали и мелочи, они важны. Все здесь нравится, красочность, дизайн и не только. Хорош домик, как кукольный! Можно и чашечку рассмотреть, если увеличить фото.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Как мы ранее писали, Сергей Бабкин предпочитает семейный отдых, именно для такого вояжа он собрал всю свою огромную семью – жену Снежану и троих детей, включая малыша Елисея и отправился на комфортный европейский курорт.

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