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Самое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыном

Пятница 10 июля 2020 14:32
Самое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыном
Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Счастливое семейство прогулялось по улочкам Львова

Известный хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма 10 июля отмечает день рождения - ему исполнилось 38 лет. Накануне праздничной даты он вместе с женой Лилианой и сыночком Леном отправился во Львов, где семейство погуляло по атмосферным улочкам, а заодно и устроило нежный фотосет. Трогательными кадрами они поделились в Instagram.

Для фото-прогулки Лилиана выбрала черное атласное платье в пол с обнаженной спиной и глубоким декольте, дополнив лук белыми кроссовками. Свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными. Влад предстал полосатых шортах и футболке-поло горчичного цвета, а маленький Леон - в серой футболке и желтых шортах.

Самое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыномСамое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыном

"Семья - самое ценное, что может быть на целом белом свете, никакая сногсшибательная карьера не заменит её. Тёплое плечо и поддержка родного человека - вот это счастье. Цените минуты и дни проведённые вместе. Пусть каждая семья будет здоровой, счастливой и большой! А мы провели на прошлой неделе незабываемые дни во Львове. Было время познакомиться с ним ближе и полюбить его. Подружиться с такими атмосферными улочками и живописными монументами", - поделилась супруга хореографа.

К слову, они пока предпочитают не показывать лицо сына, так что Леон появляется на снимках боком или спиной к камере.

"Сім‘я - моє найбільше досягнення!.." - признался счастливый Яма.

Самое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыном

Влад Яма с женой и сыном растрогали семейным фотосетом (фото: instagram.com/vladyama_official)

Пользователи сети засыпали очаровательное семейство умиленными комментариями.

  • Это круто
  • Які ж Ви гарні
  • Дружина у вас
  • такие милые
  • Очень красивая семья !!!!!
  • Вы большие молодцы. Такою и должна быть настоящая семья!!! Счастья Вам и взаимной любви. Храни Вас Господь!!!
  • Як мені довподоби і як близький цей вислів-Сім'я моє найбільше досягнення
  • Дуже гарні !!!
  • Какие вы красивые и счастливые
  • Невероятные все!! Жена- красотка !

Самое большое достижение: Влад Яма растрогал сеть семейной фотосессией с женой и сыном

Скриншот комментариев

Ранее Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком Леоном.

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