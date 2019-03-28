"Самая красивая малышка": Надя Дорофеева умилила фанатов нежным образом

Дорофеева выбрала наряды от украинских брендов
Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фото очередного стильного выхода. В последнее время у солистки группы "Время и Стекло" очень насыщенные будни. Ведь недавно коллектив представил свою первую полностью украиноязычную песню "Дим". В связи с чем Дорофеева посещает массу интервью на радио, в журналах и т.д. Кроме того, известную украинскую исполнительницу приглашают и на различные светские мероприятия, одно из которых состоялось на днях в Киеве.
Для посещения вечеринки Надя Дорофеева выбрала элегантный образ с элементом повседневной дерзости. На исполнительнице – необычный топ с открытыми плечами, очень яркого рыжего цвета от украинского бренда A.M.G. из новой коллекции. А также джинсы-клеш с завышенной талией. На ножках – туфли с ультратрендовым сегодня анималистичным принтом, которые гармонично сочетаются по цветовой гамме с топом.
Крупные украшения под золото, массивный кожаный ремень, а также укладка на одну сторону довершают идеальный вечерний лук Нади.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Следует отметить, что на опубликованных снимках Дорофеева и правда получилась очень милой. Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои восторженные отзывы:
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019. Певица пришла на музыкальную церемонию в полупрозрачном платье, а на сцене и вовсе танцевала в одном только боди.
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