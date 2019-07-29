Пышнотелая модель Эшли Грэм устроила жаркую фотосессию в откровенном наряде

Эшли Грэм (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-летняя красотка вернулась к рабочим будням

Эшли Грэм в последние две недели устроила себе настоящую сладкую жизнь. Вместе с любимым мужем и друзьями они отправились в яхтенное путешествие по Италии, практически каждую минуту которого она транслировала в Instagram. Компания веселилась, купалась, наслаждалась солнцем и живописными пейзажами и не забывала о романтичных и "горячих" кадрах для подписчиков.

Эшли Грэм попрошалась с Италией (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Эшли успела показать несколько комплектов пляжных нарядов: слитный черный купальник, откровенное бикини, а также сиреневого оттенка с белыми деталями и поясом, который произвел настоящий фурор в ее микроблоге. На очереди – белый купальник с внушительным декольте и вырезами на бедрах, который подчеркнул пышные формы и безупречный загар знаменитой красотки.

Дополнили наряд популярные этим летом среди звезд золотые подвески и цепочки, крупные золотые серьги и солнцезащитные очки в белой оправе. Эшли постаралась в нескольких кадрах передать как красоту местности, на фоне которой позирует, так и свою собственную, сделав акцент на роскошную грудь.

Эшли для нового проекта (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Таким образом 31-летняя модель дала понять, что покидает Италию. В посте она отметила в локации международный аэропорт Неаполя и призналась в любви этой прекрасной стране, а именно коммунам Шилла и Равелла.

Новая зажигательная работа красавицы (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Что ж, рабочие проекты не ждут! Не так давно Эшли объявила о сотрудничестве с брендом Marina Rinaldi. Грэм разработала осенне-зимнюю коллекцию для марки. Интересно, что промо для нее создали горячее и по-летнему соблазнительное.

Новая рекламная кампания Эшли (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Эшли позирует на фоне воды в кружевной комбинации на тонких бретелях, сверху на которую накинула белую длинную кофту. Яркий макияж и мокрая укладка сделали девушку максимально соблазнительной. На эротизм и магнетизм коллекции указывает и подпись к снимкам: "Дай жизнь Мэрилин в тебе... ".