Просто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессом
Украинская певица Джамала, которая активно приводит фигуру в порядок после рождения второго ребенка, показала фото в стильном образе, а заодно и похвасталась постройневшими формами и уже весьма упругим прессом.
На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами, сделанными около входа в кофейню.
Для прогулки и кофе-паузы артистка выбрала джинсы-клеш с высокой посадкой и короткий бежевый топ, демонстрируя подтянутый животик. Она дополнила лук модным в этом сезоне тренчем кремового оттенка, а также белыми кроссовками, красной кепкой и темными очками.
Джамала радовалась хорошей погоде и окончанию локдауна в Киеве.
Джамала похвасталась стильным луком и стройной фигурой (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Среда — это маленькая пятница! или "ваше настроение, когда вы узнали, что карантин закончен!"
- Прогуляться
- Просто выпить кофе
- Сделать много классных фото
- Celebrating life",
- поделилась исполнительница.
Отметим, что Джамала недавно расплела свои африканские косички, так что сейчас ее шевелюра вернулась к прежнему привычному виду.
Подписчики восхитились стильным аутфитом артистки и не забыли отметить, что она заметно похудела и выглядит замечательно.
- Реально красотка!!! Пора уже брать премию Найкрасивіша Viva 2021! Ведь действительно отлично выглядишь
- Этот топ - пушка!!!
- Супер выглядите! это так диета сработала ваша?
- Быть такой же красивой и наслаждаться свободой
- Джамала секси! Пресс накачала, грудь вперёд!!! В общем - КРУТАЯ
- Наша любимая счастливая красавица. Какое же это счастье видеть Вас в ленте
- Любимая певица!
- Классно, красотуля!
- Гарна
- Вы стали очень стильной, раньше не всегда понимала ваши наряды, но сейчас просто с журнала. Фигура супер
Напмоним, ранее Джамала растрогала до слез признанием мужу в четвертую годовщину свадьбы.