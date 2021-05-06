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Просто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессом

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 13:31
Просто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессом Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала, которая активно приводит фигуру в порядок после рождения второго ребенка, показала фото в стильном образе, а заодно и похвасталась постройневшими формами и уже весьма упругим прессом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами, сделанными около входа в кофейню.

Для прогулки и кофе-паузы артистка выбрала джинсы-клеш с высокой посадкой и короткий бежевый топ, демонстрируя подтянутый животик. Она дополнила лук модным в этом сезоне тренчем кремового оттенка, а также белыми кроссовками, красной кепкой и темными очками.

Джамала радовалась хорошей погоде и окончанию локдауна в Киеве.

Просто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессомПросто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессомПросто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессом

Джамала похвасталась стильным луком и стройной фигурой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Среда — это маленькая пятница! или "ваше настроение, когда вы узнали, что карантин закончен!"

  • Прогуляться
  • Просто выпить кофе
  • Сделать много классных фото
  • Celebrating life",

- поделилась исполнительница.

Отметим, что Джамала недавно расплела свои африканские косички, так что сейчас ее шевелюра вернулась к прежнему привычному виду.

Подписчики восхитились стильным аутфитом артистки и не забыли отметить, что она заметно похудела и выглядит замечательно.

  • Реально красотка!!! Пора уже брать премию Найкрасивіша Viva 2021! Ведь действительно отлично выглядишь
  • Этот топ - пушка!!!
  • Супер выглядите! это так диета сработала ваша?
  • Быть такой же красивой и наслаждаться свободой
  • Джамала секси! Пресс накачала, грудь вперёд!!! В общем - КРУТАЯ
  • Наша любимая счастливая красавица. Какое же это счастье видеть Вас в ленте
  • Любимая певица!
  • Классно, красотуля!
  • Гарна
  • Вы стали очень стильной, раньше не всегда понимала ваши наряды, но сейчас просто с журнала. Фигура супер

Напмоним, ранее Джамала растрогала до слез признанием мужу в четвертую годовщину свадьбы.

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