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Придает сил: стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2019 - 17:49
Придает сил: стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая поделилась с поклонниками философскими размышлениями

Популярная телеведущая Маша Ефросинина с удовольствием делится с поклонники своими лйфхаками и даже завела специальную рубрику "Шепот моего дома", где рассказывает о маленьких хитростях, облегчающих жизнь. Не чужды ей и философские темы, а свой оптимизм и положительное отношение к жизни знаменитость старается передать подписчикам, которые с удовольствием следят за ней в Instagram. Так, ведущая рассказала, что ее вдохновляет и придает сил.

Маша отметила, что научилась замечать прекрасное вокруг себя и рассмотреть красоту в обыденных вещах. Мотивирующий текст телеведущая сопроводила снимком в стильном образе. На ней пальто трендовой расцветки и оригинального кроя с фиксацией на поясе. Под ним виднеется тельняшка, а свой стрит-стайл лук звезда дополнила черными узкими брюками и ботинками казаками с россыпью мелких камней.

"Каждый день я пытаюсь разглядеть красоту- в прохожем, в случайном месте, внутри собеседника, в высказывании... Такая внезапно обнаруженная красота придаёт силы и заставляет улыбаться", - оставила она подпись.

Подписчики ведущей поддержали ее оптимистичное отношение к жизни и восхитились умением всегда быть вдохновленной и духовно наполненной.

Придает сил: стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Это огромная работа внутри себя", "Отличный подход. Зачастую, у людей происходит все наоборот", "Вы, Машуня, молодец! Вы, значит, умеете жить в моменте здесь и сейчас", "Золотые слова","Я всегда во всем и во всех ищу красивое - это приносит мне удовольствие", - оставляли комментарии поклонники.

Кстати, Маша Ефросинина показала забавное фото, на котором напомнила пользователям сети героиню фильма ужасов "Звонок".

Ранее Маша Ефросинина поделилась своими хитростями в создании идеального макияжа губ.

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