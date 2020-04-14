Прекрасное состояние: Вера Кекелия рассказала, как проходит ее беременность и подготовка к родам

Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вера Кекелия: "Беременность – это не болезненное, а самое прекрасное состояние для женщины"

Вера Кекелия находится в ожидании первенца! Украинская певица и актриса «Женского квартала» уже на девятом месяце беременности, так что совсем скоро в семейной жизни Веры и ее супруга Романа наступит новый важный этап. Несмотря на это, Кекелия продолжает достаточно активно заниматься творчеством! Даже в период карантина и в своем особенном положении исполнительница снимает клипы. На днях беременная Вера представила клип на песню «Отдушина», который был полностью отснят в домашней обстановке… В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина Кекелия рассказала, как чувствует себя на последнем месяце беременности. А также поделилась подготовкой (моральной и физической) к своим первым родам.

Первым делом артистка успокоила — чувствует она себя прекрасно!

«Чувствую я себя прекрасно. Так получилось, что как раз последний месяц беременности проходит у меня в рамках карантинного режима. Если бы не эти события, он был бы достаточно активным: были запланированы съемки клипа, «Женского Квартала», концерты. Все это отменилось. А клип в итоге мы сняли в домашних условиях, используя подручные предметы», — рассказывает Кекелия.

Вера Кекелия и Роман Дуда

При этом Вера уточнила, что период карантина расценивает для себя, скорее, с положительной стороны. Ведь у исполнительницы появилось много свободного времени для подготовки к родам.

«В карантинном режиме я нахожу для себя большие плюсы. Сейчас я могу целиком и полностью сосредоточиться на подготовке к самому важному событию нашей жизни – рождению малыша. Я читаю много литературы, смотрю ролики на YouTube от ведущих акушеров-гинекологов, перинатальных психологов. Стараюсь поддерживать себя физически. Конечно, на девятом месяце это становится все сложнее. Но можно уменьшить нагрузку и продолжать делать хоть какие-то упражнения», — отмечает Вера.

«Очень важно правильно себя настроить перед родами. Беременность – это не болезненное, а самое прекрасное состояние для женщины. Мы с моим мужем Ромчиком настраиваем себя позитивно и ждем с нетерпением знакомства с новым человечком», — подытожила певица.