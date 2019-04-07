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Похудевший Потап показал, с кем проводит свои выходные

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 16:27
Похудевший Потап показал, с кем проводит свои выходные
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Продюсер порадовал поклонников внешним видом

Популярный рэпер и продюсер Потап воспользовался отличной погодой и решил провести уикенд с пользой. Он опубликовал в Instagram кадры вместе с сыном, с которым активно коротает время на улице. Так, 10-летний Андрей успел сыграть под чутким руководством отца в баскетбол, а также покататься на картингах.

Потап разместил фото в стильном образе, разбавив свой черный тотал лук курткой с оригинальным оформлением. Также подписчики рэпера отметили, что он изрядно убавил в весе.

"Модный такой", "Похудел", "Круто похудел!", "Потап вам очень идет такой стиль! Почему на Голосе постоянно в такой балахонистой одежде?", "Похудел, красавчик", "Вы очень постройнели", "Круто похудел!" - отмечали наблюдательные комментаторы.

Похудевший Потап показал, с кем проводит свои выходные

 Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

В сториз Потап опубликовал фотоотчет о своих выходных. Так, в субботу он "оторвался" с сыном на спортивной площадке. Андрей играл в баскетбол и даже сумел забросить мяч в кольцо, после чего получил одобрение "звездного" папы: "Хорошо!"

Похудевший Потап показал, с кем проводит свои выходные

 Фото: Потап с сыном Андеем (Instagram.com/realpotap)

В воскресенье рэпер также предпочел провести время с мальчиком. Андрей облачился в специальный костюм и бесстрашно пошел кататься на картингах, с легкостью преодолевая препятствия на трассе. А после этого отец и сын отправились в кино.

 

 Фото: (Instagram.com/realpotap)

Кстати, в субботу, 6 апреля Потап вместе с Настей Каменских и их тренером Андреем Хомицким показал прекрасные спортивные результаты и одержал похвалу от коуча. Скорее всего, артисты приняла участие в масштабном киевском марафоне, проходившем в этот день в столице.

Ранее Потап уже публиковал фото, на котором позирует в стильном образе и выглядит заметно постройневшим. Поклонники предположили, что положительный эффект на рэпера оказывает чувство влюбленности.

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