Победительница Х-Фактора 10 Элина Иващенко представит Украину на Славянском базаре

Элина Иващенко (фото: пресс-служба)

Фестиваль состоится в период с 13 по 21 июля

Международный фестиваль искусств “Славянский базар-2020” в Витебске пройдет по ранее запланированной и утвержденной программе, невзирая на эпидемию коронавируса. Однако по словам Влада Багинского, руководителя национального отбора на “Славянский базар”, из-за непредсказуемых событий, связанных с карантином, выбор представителя от Украины проводили дистанционно: “В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры. К сожалению, мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам, присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60”.



Следовательно, каждый из членов жюри самостоятельно рассматривал материалы конкурсантов и выставлял баллы. Затем заполненные анкеты отправлялись в украинский оргкомитет “Славянского базара-2020”. По результатам голосования на 29-м конкурсе за честь страны поборется победительница юбилейного сезона шоу “Х-фактор” (СТБ) Элина Иващенко.

Сама Иващенко победу в национальном отборе прокомментировала лаконично: “Сочту за честь достойно представить нашу Страну!”. И дополнила, что в ближайшее время приступит к подготовке к конкурсу в команде с продюсером Вадимом Лисицей.



Напомним, фестиваль искусств “Славянский базар” проходит с 1992 года. За историю конкурса представители Украины шесть раз становились обладателями Гран-при. Среди победителей и призеров были Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская и другие

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Автор: Юля Петрова